Inter Miami teknik direktörü: Messi Ballon d'Or'u kazanmalı, onun bir benzeri yok

Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Cristian "Kelly" Gonzalez, Arjantinli Lionel Messi'nin, takımın başında çıktığı ilk maçında kendisine şampiyonlar kupasını kazanmasına yardım edeceğine söz verdiğini ve bir gol atıp bir gole de asist yaparak bu sözünü tuttuğunu söyledi.

Lionel Messi, Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-0 mağlup ederek Inter Miami'yi şampiyonlar kupasını kazanmaya taşıdıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde tarih yazmayı sürdürdü. Bu perşembe gecesinin ilk saatlerinde oynanan karşılaşma, Arjantinli yıldızın kariyerinde yeni bir istisnai rakama sahne oldu.

Messi, Inter Miami'nin ilk golünü 24. dakikada kaydetti; ardından 81. dakikada kullandığı bir kornerle takım arkadaşı Brezilyalı Casemiro'ya ikinci golün asistini yaptı. Böylece takımını yeni bir şampiyonluğa taşıyarak büyük randevulardaki varlığını bir kez daha kanıtladı.

Cristian, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Lionel bana beni şampiyon yapacağını söylemişti ve bunu yaptı. Hislerimi anlatacak kelime bulamıyorum. Bu, sevinç ve mutluluğun bir karışımı; birbiriyle çelişen pek çok duygu."

Çarşamba günkü galibiyet, galibiyetsiz geçen üç maçlık bir seriyi sona erdiriyor ve kıtaya hükmetmeye aday gösterilen, ancak CONCACAF Şampiyonlar Ligi ve Leagues Cup'tan elenmesinin ardından kupasız kalmanın eşiğine gelen bir takımın kalbine sevinç getiriyor.

Gonzalez, bu galibiyetin, hâlihazırda Amerikan Futbol Ligi'nin Doğu Bölümü'nde lidere dokuz puan farkla ikinci sırada yer alan takıma moral açısından bir ivme kazandırdığını vurguladı.

Cruz Azul karşılaşmasına ilişkin ise teknik direktör, "çok şey başarmış" ve hâlâ Inter Miami'nin kupa dolabına yeni bir şampiyonluk getirmek isteyen oyuncularla dolu takımının açlığına dikkat çekti.

Özellikle Messi'yi anarak onu "bir numara" olarak nitelendirdi ve bu yıl Altın Top ödülünü hak ettiğini vurguladı.

Şunları ekledi: "Onun bir benzeri yok; Altın Top'un ona gitmesi gerektiğinden hiç şüphem yok. Yaşına, katıldığı Dünya Kupası'na ve herkes için temsil ettiği şeye baktığımızda, yalnızca futbolda değil, hayat değerleri bakımından da bunu görüyoruz. Bu ödülü kazanması adil olur."

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Gonzalez'in, Guillermo Hoyos'un yerine Inter Miami'nin yeni teknik direktörü olarak atandığı ağustos ayının sonlarında açıklanmıştı, ancak çalışma izniyle ilgili sorunlar nedeniyle ilk maçına ancak bugün çıkabildi.

Son teknik direktörlük deneyimi ise ekim ayında, Arjantin kulübü Platense ile sözleşmesinin sona ermesiyle gerçekleşmişti.

Inter Miami daha önce hiç şampiyonlar kupasını kazanmamıştı; bu turnuvaya Amerikan Futbol Ligi kupasının sahibi sıfatıyla katılmıştı ve bu unvanı, kısa tarihinde ilk kez geçen aralık ayında kaldırmıştı.