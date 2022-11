Arjantinli süperstarın gelecekte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu, ancak MSL ekibi onun için şimdiden heyecanlı...

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Paris Saint-Germain'deki mevcut sözleşmesinin son yılında bulunuyor ve geleceği hakkında birçok spekülasyon var.

Arjantinli ikonun, Barcelona'ya duygusal bir dönüş yapacağı konuşuluyor, ancak birçok söylenti, Manchester United efsanesi olan David Beckham'ın sahiplerinden birisi olan Inter Miami ile yeni bir maceraya atılacağını söylüyor.

NE DEDİLER: Inter Miami Sportif Direktörü Chris Henderson, tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olan Messi'nin Florida'ya transfer olma ihtimali hakkında şunları söyledi:

"Messi'nin geleceğini biliyordum! Harika bir oyuncu ve kulübümüzle bağlantıda olması mükemmel...

"Spekülasyonlar ve söylentiler hakkında yorum yapmak istemiyorum, ama Messi, futbolun en büyük oyunculardan birisi.

"Messi, dünyadaki her takımı değiştirebilecek bir yeteneğe sahip. Takımımızda onun hakkında spekülasyon yapmak ve onun hakkında konuşmak istemiyorum, ama oynadığı her ligi ve her takımı değiştiriyor.

"Oyuncunun karakteri nasıl? Lige gelme motivasyonu nedir? Bu ligdeki yaşlı ve genç oyuncularla arasındaki denge, motivasyon, oyuncunun kondisyon düzeyi ve neden geleceği çok önemli.

"Ve daha sonra onu bir kulüp olarak yaptığınız işe ve nereye geldiğine entegre edebilmemiz, birlikte başarılı olup olmayacağımızı gösterir."

BÜYÜK RESİM: Messi şu anda 35 yaşında, ancak 2022-23 sezonunda iyi bir performans sergiliyor.

Arjantinli süperstar, tüm müsabakalarda 18 maçta kaydettiği 12 gol ve 14 asistle dikkat çekiyor.

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, şu anda Messi'yle yeni bir sözleşme imzalamak istiyor ve onun takımda kalması için her şeyi deneyecek.

Bu da Messi için Parc des Princes'te yeni şartların tartışıldığı anlamına geliyor, ancak geleceği hakkında kesin kararını Dünya Kupası'ndan sonra verecek.