Inter Miami, PSG'nin izinden gidiyor! Lionel Messi'nin ardından PSG'deki takım arkadaşını alıyorlar

İdil Erin Tetik
Lionel-MessiGetty
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Inter Miami, Sergio Ramos'u transfer ederek Lionel Messi ile ikisini yeniden aynı takımda buluşturmak istiyor.

  • Inter Miami, Ramos'u istiyor
  • Messi ve Busquets, MLS'in yolunu tuttu
  • Alba da onlara katılmaya çok yakın

NE OLDU? Geçtiğimiz haftalarda Lionel Messi ile Sergio Busquets transferlerini açıklayan Inter Miami şimdi bir başka efsaneyi transfer etmeye hazırlanıyor. SPORT'un haberine göre, MLS ekibi, Real Madrid ile Paris Saint-Germain'in eski savunmacısı Sergio Ramos ile görüşüyor. Messi ile uzun yıllar rakip olduktan sonra Arjantinli yıldıza PSG'de takım arkadaşlığı yapan Ramos, Inter Miami forması giyebilir.

BÜYÜK RESİM: SPORT'un haberine göre Inter Miami, Jordi Alba'yı da transfer etmeye çok yakın.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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