Amerika'daki Messi çılgınlığı, çok farklı bir boyuta taşınmaya başladı.

NE OLDU? Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferi MLS'de şok etkisi yarattı. Muhtemelen gezegendeki en büyük futbolcu, David Beckham'ın futbol kulübünün işini başka bir boyuta taşıdı.

Ve herkes 36 yaşındaki futbolcuyu bir an için görmek için can atıyor. İlk kez Inter Miami'de yer alan Salamanca yeterince şanslıydı ve işi pahasına ona ulaşmayı başardı ve hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadı.

NE DEDİLER: La Nacion'a konuşan Salamanca, "Otobüslerin park ettiği alandaki tuvaletleri temizliyordum. Neyse ki otobüs geldiğinde ben oradaydım ve tüm oyuncular indi.

Haberin devamı aşağıda

"Otobüsten en son Messi indiğinde, 'Hey dünya şampiyonu' diye bağırdım ve o anda bana dönüp baktı. Tam o anda ben de formamı kaldırıp ona kalemimi gösterdim.

Hemen yanına gittim ve imzasını aldım. Güvenlik hemen geldi ve beni tutup dışarı attılar. Messi'ye forma imzalattırdığım için işimden kovuldum, ama kesinlikle bunun her saniyesine değdi."

BÜYÜK RESİM: Bazıları cezanın ciddiyetini sorgulasa da Kolombiyalı kişi, konu profesyonellik olduğunda Inter Miam'ın politikasının gayet iyi farkındaydı.

Hem kulüp çalışanlarından hem de taşeron işçilerden profesyonel bir yapıya sahip olmaları ve kimseyi fotoğraf veya imza için rahatsız etmemeleri isteniyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

Getty Images

MESSI İÇİN SIRADA NE OLACAK? Bu hareketi istemeden de olsa Salamanca'nın işine mal olsa da Messi böyle bir durumun yaşanacağını tahmin edemezdi.

Ve Arjantinli oyuncu 6 Ağustos'ta Ligler Kupası Son 16 Turu'nda Inter Miami ile FC Dallas deplasmanında sahaya çıkacak.