MLS'te fırtına gibi esen Arjantinli süperstar, sadece saha içinde olduğu kadar saha dışında da olay yaratıyor.

NE OLDU? Messi, Instagram hikayesinde Inter Miami ekibiyle birlikte uçakta ekonomi sınıfında otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Arjantinli süperstarın, uçağın business bölümünde olmaması sosyal medyadaki birçok kişiyi şaşırttı.

Öte yandan New England ve USMNT'nin eski forveti Twellman, bunun gibi kiralık bir uçuşta ekonomik koltukların tek seçenek olduğunu söyleyerek oturma durumuyla ilgili kopan yaygarayı susturmaya çalıştı.

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BÜYÜK RESİM: Messi, Temmuz ayında kulüp için ilk maçına yaptığından beri MLS'de fırtına gibi esiyor. Bu yılın başında Paris Saint-Germain'den ayrılan 36 yaşındaki oyuncu şu ana kadar dört maçta yedi gol kaydetti ve yeni takımının Ligler Kupası'nda çeyrek finale yükselmesine yardımcı oldu.

SIRADA NE VAR? Messi ve Inter Miami, 21 Ağustos'ta MLS mücadelesine geri dönmeden önce, 8 Ağustos Cuma günü Ligler Kupası'nın son sekizinde Charlotte ile karşılaşacak.