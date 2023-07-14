Arjantinli süperstar, tam bir aile babası görüntüsüyle tarihin en iyi futbolcusu olma vizyonunu daha da genişletiyor.

NE OLDU? ABD'de Avrupa'da olduğu kadar kolay tanınmayacağına inanan Arjantinli süperstar, resmen taraftarların saldırısına uğradı.

Görünüşe göre süper yıldız, Amerika sokaklarında da özgürce yürümekte zorlanacak.

35 yaşındaki oyuncu Miami'deki yeni evi için market alışverişini yaparken o esnada, alanda bulunan taraftarlar Messi'nin market alış verişini yaptığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı ve onunla adeta fotoğraf çektirme yarışına girdiler.

Arjantinli süperstar ise kendisine yöneltilen fotoğraf çektirme isteklerini hiçbirini geri çevirmedi.

BÜYÜK RESİM: Messi, Inter Miami oyuncusu olarak resmi maçına çıkmadan önce Amerika'daki yaşamına alışıyor gibi görünüyor.

Kulüp, MLS'teki ilk maçına hazırlanırken, eski Barcelona yıldızına gösterilen büyük ilgiden yararlanmak için 18.000 kapasiteli DRV PNK Stadı'nı yenilemeyi planlıyor.

Messi'nin imzasının açıklanmasının ardından seyircilerin stadyuma akın etmesi bekleniyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Messi'nin yeni takımı Inter Miami için şu ana kadar işler yolunda gitmiyor. Eski patron Phil Neville'in görevden alınmasının ardından kulüp, MLS Doğu Konferansı'nda 21 maçta sadece 18 puanla son sırada yer alıyor.

Futbol tarihinin belki de en büyük oyuncusunun gelişiyle ihtiyaç duydukları sıçrayışı yapıp yapmayacakları henüz belli değil.