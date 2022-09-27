Arjantinli süperstara olan ilgi, çılgınlık boyutuna ulaştı.

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Hard Rock Stadyumu'nda Honduras'a karşı uluslararası bir hazırlık maçına hazırlanırken MLS ekibinin antrenman tesislerini ziyaret etti. Karşılarında Messi'yi gören futbolcular, sevinçten çılgına döndü ve süperstardan imza alma yarışına girdiler. Futbolculardan Ranieri, ikonik hemşehrisiyle karşılaştığı anda adeta şoka uğradı ve koluna attırdığı imzanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. İmzayı kalıcı hale getirmek için antrenmandan hemen sonra koluna dövme olarak yaptırdı.

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BÜYÜK RESİM: Daha önce anavatanında Lanus'ta oynayan Ranieri, Paris Saint-Germain süperstarı Messi ile omuz omuza çarpışmayı “hayatımın en iyi günü” olarak nitelendirdi.

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası için artık gün sayıyor.

22 Kasım'da Katar'da başlayacak turnuvada, Messi'nin tek amacı kupayı kazanmak olacak.

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası zaferi yaşayarak tarihin en büyük futbolcusu olmayı amaçlıyor.