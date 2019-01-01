Inter, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme önerdi

Inter, son dönemde transfer ve sözleşme görüşmeleri arasında mekik dokuyan Mauro Icardı'ye yeni bir kontrat önerdi.

Inter'de Mauro Icardi bilmecesi sürüyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Inter, Mauro Icardi'ye yıllık 6.5 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme önerdi.

Hafta sonu oynanacak Fiorentina mücadelesinde de forma giymeyecek olan Icardi'nin adı son dönemde Premier Lig devlerinin yanı sıra Real Madrid ve Juventus ile de anılıyor.

Icardi ise, Inter yönetiminden yıllık 7.5 milyon euro garanti ücret ve 2.5 milyon euro değerinde bonuslar talep ediyor.

Mevcut sözleşmesi ile yıllık 4.5 milyon euro kazanan Mauro Icardi'nin ücreti, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın yarısına denk geliyor.