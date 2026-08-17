Inter Milan, geçtiğimiz ocak ayından bu yana İtalyan kulübünün önceliklerinin başında yer almaya devam eden İngiliz orta saha oyuncusu Curtis Jones'u kadrosuna katmak için Liverpool'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'ya göre Inter, önümüzdeki dönemde daha fazla görüşme gerçekleştirmek amacıyla Jones'un temsilcileriyle temaslarını yeniledi ve kulüp Liverpool'a yeni bir teklif sunma eğiliminde.

Romano, önümüzdeki girişimin başka bir oyuncunun Inter'den ayrılmasına bağlı olmadığını, bunun da İtalyan kulübünün Jones transferini tamamlamak için doğrudan hareket ettiği anlamına geldiğini vurguladı.









Transferin sonuçlanması ise Liverpool ile Inter arasında bir anlaşmaya varılmasına bağlı kalıyor; zira iki kulüp arasındaki müzakereler henüz nihai bir formüle ulaşmış değil.

Inter, orta saha hattındaki bir numaralı hedefi haline gelen oyuncuya sürekli bir ilgi göstermişti. Son raporlar ise, bu yaz başında transferi tamamlamak için 30 milyon euro ayıran İtalyan kulübünün yeni bir teklifle müzakereleri yeniden açmaya çalıştığına işaret etti.