Inter, Leandro Paredes için Eriksen'in gitmesini bekliyor

Inter ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'in Arjantinli oyuncusu Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için Christian Eriksen'i satmayı bekliyor.

'da zirve yarışını sürdüren , transfer listende ilk sırasıya yazdığı Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için Christian Eriksen'in ayrılmasını bekliyor.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Inter'in ara transfer dönemindeki önceliği Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes.

İtalyan ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili PSG ile anlaşmaya varmak için takımda mutsuz olduğu bilinen Christian Eriksen'i satmayı bekliyor.

Daha fazla takım

Öte yandan İtalyan basınında Christian Eriksen'in eski takımı ile temas halinde olduğu iddia edildi.