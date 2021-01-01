Inter, Leandro Paredes için Eriksen'in gitmesini bekliyor
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Serie A'da zirve yarışını sürdüren Inter, transfer listende ilk sırasıya yazdığı Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için Christian Eriksen'in ayrılmasını bekliyor.
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Inter'in ara transfer dönemindeki önceliği Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes.
İtalyan ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili PSG ile anlaşmaya varmak için takımda mutsuz olduğu bilinen Christian Eriksen'i satmayı bekliyor.
Öte yandan İtalyan basınında Christian Eriksen'in eski takımı Tottenham ile temas halinde olduğu iddia edildi.