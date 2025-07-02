Inter'le kriz yaşayan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'dan yeni karar

Takım arkadaşı Lautaro Martinez'in kapıyı gösterdiği Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'dan hızlı bir hamle kararı çıktı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası hayal kırıklığıyla noktalanan Inter’de kriz büyüyor, tansiyon düşmüyor. Takım kaptanı Lautaro Martinez’in "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" sözleriyle fitili ateşlediği gerginlik, hedefin Hakan Çalhanoğlu olduğu iddialarıyla iyice alevlenmişti.

Üstelik Inter Başkanı Giuseppe Marotta da Lautaro Martinez’in mesajına açık açık katıldı: "Bir oyuncu gitmek istiyorsa, kapı sonuna kadar açık. Bu sözleri Lautaro değil ben söylüyorum… Hedefim Hakan."

Bu çıkışlar sonrası milli yıldızdan gecikmeden yanıt geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşan Hakan Çalhanoğlu, şu ifadelerle sessizliğini bozdu: "Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter’de mutsuz olduğumu hiçbir zaman söylemedim."

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İtalyan devinde yaşanan bu iç çatışma, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Sabah’ın haberine göre, sarı-kırmızılılar uzun süredir radarlarında olan Hakan için transfer sürecini hızlandırma kararı aldı.

Cimbom’un planı net: Hem teknik hem de psikolojik olarak yıpranmış olan yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirmek ve kariyerinin yeni dönemine sarı-kırmızı formayla yön vermek.

Ancak Inter’in bu transfer için kolaylık sağlamaya niyeti yok. Kulüp, sözleşmesi 2026’ya kadar devam eden Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray ise bu rakamı ödemeye sıcak bakmıyor.

Umutlar, Hakan’ın devreye girerek bonservis pazarlığında orta yolu bulması yönünde. Taraflar arasında diplomatik temasların başlaması beklenirken, Galatasaray camiası için bu transfer sadece bir oyuncu kazanımı değil; aynı zamanda güçlü bir “yuvasına dönüş” hikayesi olabilir.

Beklenen imza gelir mi bilinmez ama bir gerçek var: Hakan dosyası artık tamamen açıldı.