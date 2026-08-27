2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kurası, Real Madrid için zorlu eşleşmeler ortaya çıkardı. Kura, İspanyol ekibini 8 kulüple karşı karşıya getirdi; 4 maç kendi sahasında, 4 maç ise deplasmanda oynanacak.

Real Madrid, yoluna kendi sahasında İtalyan ekibi Inter'e karşı zorlu bir maçla başlarken, deplasmandaki en dikkat çekici karşılaşmasında İngiliz ekibi Arsenal'e konuk olacak.

Real Madrid'in lig aşamasındaki maçları şöyle:

Real Madrid - İtalyan ekibi Inter — Santiago Bernabeu Stadı'nda.

Arsenal - Real Madrid — deplasmanda.

Real Madrid - Hollanda ekibi PSV Eindhoven — kendi sahasında.

İtalyan ekibi Roma - Real Madrid — deplasmanda.

Real Madrid - Alman ekibi Leipzig — kendi sahasında.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk - Real Madrid — deplasmanda.

Real Madrid - Avusturya ekibi LASK — kendi sahasında.

Yunan ekibi AEK Atina - Real Madrid — deplasmanda.

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Bu kura, 36 takımı tek bir lig aşamasında bir araya getiren Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi kapsamında gerçekleşti. Bu sistemde her takım, her torbadan iki takım olmak üzere biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olacak şekilde 8 farklı rakibe karşı 8 maç oynuyor.

İlk sekiz sırayı elde eden takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24 arasında yer alan takımlar son 16 turundaki kalan biletler için gidiş-dönüş sistemiyle bir play-off oynuyor. 25. sıradan sona kadar yer alan takımlar ise Avrupa Ligi'ne geçemeden turnuvaya veda ediyor.

Lig aşaması 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında başlayacak, son hafta 27 Ocak 2027 günü oynanacak. Final maçı ise 5 Haziran 2027 günü İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek.

Real Madrid ile Arsenal karşılaşması, Inter maçının yanı sıra, Beyazlıların lig aşamasındaki en zorlu eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK ve AEK Atina maçları ise takımın eleme turlarına yükselme yolundaki farklı sınavları niteliğinde görünüyor.

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