Inter, Kolarov'u transfer etti

Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.

kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte 'dan transfer edildiği belirtildi.

Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, , , Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.

Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.

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Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1 milyon 500 bin euro'luk bedel ve 500 bin euro'luk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.