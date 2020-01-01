Serie A

Inter, Kolarov'u transfer etti

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Aleksandar Kolarov - AS Roma
Getty Images
Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.

Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi.

Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City, Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.

Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.

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    Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1 milyon 500 bin euro'luk bedel ve 500 bin euro'luk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.

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