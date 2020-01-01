Inter, Kolarov ile anlaşmaya vardı

Roma forması giyen Sırp sol bek Aleksandar Kolarov, Inter’e transfer olabilir.

Bir dönem ’nin de transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov, yolunda...

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre tecrübeli oyuncu, Milano ekibi ile el sıkıştı.

Antonio Conte’nin Kolarov’u takımda görmeyi çok istediği, kulüplerin de pazarlığa başladığı kaydedildi.

35 yaşındaki Kolarov’un kulübü ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

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Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta görev alıp 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.