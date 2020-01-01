Inter, Kolarov ile anlaşmaya vardı
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Bir dönem Fenerbahçe’nin de transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov, Inter yolunda...
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre tecrübeli oyuncu, Milano ekibi ile el sıkıştı.
Antonio Conte’nin Kolarov’u takımda görmeyi çok istediği, kulüplerin de pazarlığa başladığı kaydedildi.
35 yaşındaki Kolarov’un kulübü Roma ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.
Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta görev alıp 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.