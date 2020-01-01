Inter, Ivan Rakitic için Barcelona'ya teklifte bulundu

İtalyan ekibinin Barcelona'nın Hırvat yıldızının peşinde olduğu iddia edildi.

, 'nın Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic için Katalan kulübüne teklifte bulundu.

La Gazzetta dello Sport' ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi Rakitic için sunduğu ilk teklifi ise Barcelona yönetimi kabul etmedi.

Haberde Barcelona'nın teklifi kabul etmese de pazarlığı sürdürmeye açık oldukları da kaydedildi.

30 yaşındaki Hırvat oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla 36 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol 6 asist ile oynadı.