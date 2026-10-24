İtalya Serie A'nın sekizinci haftasında yarın pazar günü Fiorentina ile karşılaşacak olan Inter, karşılıklı maçlardaki güçlü geçmişine güveniyor. Nitekim rakibiyle oynadığı son 18 maçın 16'sında mağlubiyetten kaçan Milano ekibi, bu süreçte 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

İstatistik alanında uzmanlaşan "Opta" ağına göre Fiorentina, Serie A'da Inter'in ağlarını 224 kez havalandırdı ve bu, herhangi bir takıma karşı attığı en yüksek gol sayısı.

Buna karşılık hiçbir takım, bu müsabakada Fiorentina'nın kalesine Inter'den daha fazla gol atamadı; Inter, 275 golle Juventus'la aynı seviyede.

Fiorentina, Serie A'da Inter karşısında deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybetti; oysa bundan önce karşı karşıya geldikleri son 4 maçın 3'ünde yenilgisiz kalarak bir galibiyet ve iki beraberlik elde etmişti.

Gelecek maçlar INT Serie A 07:30 FIO

Mor formalı takımın Inter karşısında deplasmanda daha uzun süre üst üste mağlubiyet aldığı en son dönem, 2001 ile 2013 yılları arasındaydı; o dönemde üst üste 12 maç kaybetmişti.

Fiorentina, bu sezon Serie A'daki ilk 7 maçında bir galibiyet ve bir beraberliğe karşılık 5 yenilgi aldı ve tarihi boyunca bu müsabakada tek bir sezonun ilk 8 maçında bundan daha fazla mağlubiyet almış değil.

Inter ise bu sezon Serie A'da kendi sahasında oynadığı dört maçın tamamını kazandı ve 15 gol kaydetti.

Son 50 yılda, bu müsabakada tek bir sezonda kendi sahasındaki ilk 5 maçını kazanıp ilk dört maçında Inter'den daha fazla gol atmayı başaran yalnızca 3 takım oldu: 1990-1991 sezonunda 16 gol ve 2016-2017 sezonunda 17 gol atan Roma, 2014-2015 sezonunda 17 gol atan Juventus ve 2017-2018 sezonunda 16 gol atan Sampdoria.

Fiorentina, kalesinde 17 kez gol görerek bu sezon Serie A'da en fazla gol yiyen takım oldu ve müsabakanın en güçlü hücumuyla karşı karşıya gelecek; nitekim Inter 21 gol kaydetti.

Mor formalı takım, her 5 şuttan birinde gol yiyor ki bu, mevcut sezonda Serie A takımları arasındaki en kötü oran.

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da Fiorentina'nın kalesine en çok gol atan oyuncular listesinin başında yer alıyor; bu takıma karşı 7 gol kaydetti ve bu, Türk oyuncunun müsabakada tek bir takıma karşı attığı en yüksek gol sayısı.

Galibiyete 3 puan verilen dönemde bu sayıyı yalnızca 4 orta saha oyuncusu geride bıraktı; tek bir rakibin kalesine daha fazla gol atan bu isimler Inter karşısında Cristiano Doni, Parma karşısında Andrea Pirlo ve Juventus karşısında Clarence Seedorf oldu; her biri 8 gol kaydetti. Ayrıca Palermo'ya 8, Bologna'ya 9 gol atan Marek Hamsik de listede yer alıyor.

Geçtiğimiz mart ayında Franchi Stadı'nda Inter karşısında oynadığı ve 1-1 biten son maçta gol atan Cher Ndour, 2004 yılında veya sonrasında doğup rakiplerin hatlarını kıran en az 30 pas verebilen 5 oyuncudan biri; nitekim bu türden 41 pas verdi ve ayrıca topu en az 30 kez geri kazandı; topu 32 kez geri kazandı. Bu listede kendisine Daryl Bakola, Reda Belahyane, Omar Ngom ve Alessandro Romano eşlik ediyor.

Inter, 9 gol yemesine rağmen bu sezon Serie A'da yenilgisiz geçmişini korudu.

Müsabaka tarihinde bir takımın ligdeki ilk 8 maçında daha fazla gol yemesine rağmen mağlubiyetten kaçtığı yalnızca 5 kez yaşandı: 10 gol yiyen 1936-1937 sezonundaki Lucchese, aynı sayıyla 1955-1956 sezonundaki Roma, her birinde 11 gol yiyen 1992-1993 ve 1999-2000 sezonlarındaki Milan ve 13 gol yiyen 2004-2005 sezonundaki Inter'in kendisi.

Galibiyete 3 puan verilen dönemde, sezonun ilk 7 maçında gerye düştüğü skordan geri dönen Serie A takımları arasında en fazla puanı Inter topladı; geride olduğu pozisyonlardan 10 puan hasat etti ve bu sayıda kendisine 2013-2014 sezonundaki Juventus ile 2021-2022 sezonundaki Inter'in kendisi eşlik ediyor.