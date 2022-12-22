Başarılı orta saha, oynadığı futbolla İtalya'da istikrarlı bir görüntü çiziyor.

Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

28 yaşındaki futbolcu, Milan ile sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz bir şekilde Inter'in yolunu tuttu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hakan, bu sezon toplam 20 maça çıkarken 3 gol attı ve 5 asist katkısında bulundu.

Ne söylendi?

Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum ve Inter için daha da fazlasını yapmak istiyorum. Burada en başından beri bana yardımcı oldular ve kendimi rahat hissetmemi sağladılar.

"Bu güveni bir kupa kazanarak ödemek istiyorum. Şampiyonluk yolunda geri dönüşe inanıyoruz, Dünya Kupası'ndan önceki son maçlardaki kalitemizle devam edersek bunu başarabiliriz.

"4 Ocak'ta San Siro'da Napoli ile oynanacak maç belirleyici olacak, bize sezonun geri kalanı hakkında çok şey anlatacak. Kazanmak çok önemli, evimizde oynuyoruz ve favori biziz.

"Zeki oyuncular nasıl adapte olacaklarını bilirler. Zaten bildiğim bir rolde iyi iş çıkardığımı düşünüyorum çünkü milli takımımda orta sahada oynuyorum.

"Sahada içinde ateş varsa farkı yaratırsın. İkili mücadelelerde sert olmalısın. Bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Önceden daha zarif, hafif, klasik bir 10 numaraydım. Bugün sahip olduğum özelliklere sahip değildim" dedi.

"Beni aramasını bekliyorum"

Yeni bir sözleşme hakkında konuşan yıldız 10 numara, motor sevdası hakkında konuşmayı da ihmal etmedi: "Harley'ime aşığım, ama onu kullanmıyorum, garajda duruyor. Buraya gelir gelmez Piero Ausilio bana 'Seni asla motorunla görmek istemiyorum' dedi.

"Sportif direktör, 2024'te sona erecek olan sözleşmemin yenilenmesi için beni henüz görüşmeye çağırmadı. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istiyorum, beni aramasını bekliyorum. İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile Milano'da kalmak istiyorum."

Hakan Çalhanoğlu, "Futbolcu olmasaydım müziği her zaman sevmiştim ama sanırım polis olurdum. Zor durumların üstesinden gelirler ve başkalarına yardım ederler.

"Yetenekli olduğumu fark ettiğimde futbol kendiliğinden geldi. Sonra buna fedakarlık ve sıkı çalışma koydum" dedi.

28 yaşındaki oyuncu hocasıyla ilgilisi ise, "Beni Inter'de en çok isteyenlerden biri Inzaghi. İlk günden itibaren niteliklerime inandığını gösterdi. Brozovic'in yerini doldurmam için bana iltifat etti. Koçla mükemmel bir ilişkim var, birlikte iki kupa kazandık ve sadece Scudetto'yu kaçırdık.

"Devler Ligi'nin kazanmak benim hayallerimden biri. Bu yıl buna inanıyorum. Neden bilmiyorum içimde özel bir his var.

"Arkadaşlığın rengi yoktur"

"Zor bir gruptan çıktık, Bayern Münih mağlubiyetinden sonra toparlandık ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Porto güçlü bir takım ama Barcelona'ya karşı oynadığımız gibi oynarsak raundu geçebiliriz" dedi.

Hakan, 18 Ocak'ta eski takımı Milan ile oynayacakları İtalya Süper Kupası için şöyle konuştu:

"Finaller her zaman özeldir ve farklı bir ruhla oynanır. Riyad'a kazanmak için gideceğiz. Milan'a saygı duyuyorum, Pioli, Maldini ve Massara ile iyi bir ilişkim var.

"Bir centilmen olarak geçen sezon kazandıkları şampiyonluk için onları tebrik ettim. Arkadaşlığın rengi yoktur. Ama benim için bu geçmişte kaldı, şimdi sadece Inter'i düşünüyorum."