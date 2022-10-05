NE OLDU? Martinez, kendisini dünya futbolunun önde gelen forvetlerinden biri olarak kabul ettirdi.

Inter, geçen sezon Serie A şampiyonluğuna yaklaşırken başrol oynadı ve menajeri Alejandro Camano'ya göre gol geçmişi Avrupa'nın diğer seçkin kulüplerinden bazılarının ilgisini çekti.

Ve son günlerde adı, Almanya'nın dev takımı Bayern Münih ile dillendiriliyor.

NE DEDİ: Menajeri, oyuncusunun transferi konusunda şu açıklamayı yaptı: “Bayern'in ilgisi ciddiyse şaşırmam, çünkü dediğim gibi, her zaman ona talepler olur.

"Ama bugün Lautaro'nun çok net fikirleri var.

"Dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında ve birçok transfer teklifi almasına rağmen, yıl sonuna kadar iki önceliği var: Inter ve milli takım."

BÜYÜK RESİM: Inter, bu sezon şimdiye kadar geçen sezonki formunu yakalamak için mücadele ediyor.

Sekiz maçın ardından Serie A'da dokuzuncu sırada bulunuyorlar ve Martinez sadece üç gol atabildi.

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