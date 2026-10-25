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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Inter'in geri dönüşü tarihi bir rakamı yeniden gündeme taşıdı

Inter - Fiorentina
Inter
Fiorentina
Serie A
İtalya

Nerazzurri pes etmeyi reddediyor

Inter Milan ölümcül bir geri dönüşe imza attı ve Fiorentina karşısındaki geriliğini 2-1'lik galibiyete çevirdi. Marcus Thuram'ın 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından, Piotr Zielinski 98. dakikada penaltıdan kaydettiği golle İtalya Ligi'nin sekizinci haftasında bugün öğleden sonra oynanan maçın kazananını belirledi.

Bu galibiyetle Inter, ligdeki tarihinde nadir görülen bir başarıyı yineledi. Opta istatistiklerine göre takım, 90. dakikadan itibaren iki gol atarak bir golle geride olduğu bir maçı galibiyete çevirmeyi üçüncü kez başardı.

Siyah-mavili takım, benzer bir geri dönüşü daha önce 30 Nisan 2011'de Cesena karşısında Giampaolo Pazzini'nin ikili golüyle ve 9 Ocak 2005'te Sampdoria karşısında Christian Vieri ile Alvaro Recoba'nın gollerinde yaşamıştı.

Inter, puanını 22'ye yükselterek Lazio ile averajla liderliği elinde tutmayı başardı. Buna karşılık Fiorentina, 4 puanda kalarak on sekizinci sırada yer aldı.

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