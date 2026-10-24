Teknik direktör İbrahim Hamdani, Cezayir Millî Takımı'nı yeniden şekillendirmeye başlamak için fazla beklemedi; beklentilerini tam olarak karşılamayan ilk kampının ardından orta sahayı yeni isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Inter'den Cagliari'ye kiralık olan Yanis Massolin, Cezayir'in kadrosunu takviye etmek için hedeflenen isimler arasında öne çıkıyor.

1,97 metre boyundaki 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, fiziksel gücü, çevikliği ve topla oynarken sergilediği teknik becerileriyle dikkat çekiyor.

Ancak Massolin'in Cezayir Millî Takımı'na katılması şu an için kolay olmayacak; Cezayir Futbol Federasyonu onu Belçika'daki tecrübesinden bu yana takip etmesine rağmen, oyuncu Cezayir'i temsil etmek için gerekli idari işlemleri henüz tamamlamadı.

Dolayısıyla, beklenmedik gelişmeler yaşanmadığı takdirde, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 14 ve 17 Kasım'da oynanacak Togo maçlarında yer alma ihtimali zayıf görünüyor.







