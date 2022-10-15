NE OLDU? Dumfries, kendisini dünyanın en iyi hücum sağ beklerinden biri olarak kabul ettirdi, ancak Milano'da işler her zaman kolay olmadı.

Hollandalı defans oyuncusu, mümkün olan en kötü başlangıcı yaptığını açıkladı.

NE SÖYLEDİ: Cor Podcast'e konuşan Dumfries, "İlk gün benim için bir dramaydı ve adeta kabus gibiydi.

"Kendimi profesyonel sanıyordum, otelimden ayrıldım, kulübe antrenmana hazırlanmak için gittim ve çantamı açtım.

"O anda tam anlamıyla şok oldum, çünkü iki tane kramponum da sol ayağım içindi.

"Aman tanrım bu gerçek olamaz dedim ve bir süre kulüptekilere bunu nasıl söyleyeceğimi düşündüm.

"Benim için gerçekten sarsıcı bir gündü, çünkü bu tür hatalar asla yapmam, fakat bunu yeni takımımdaki ilk günümde yapmak beni düşündürdü."

BÜYÜK RESİM: Dumfries, ilk gün yaşadığı aksilikten sonra takıma çok iyi bir şekilde adapte olmayı başardı.

Bu sezon, Serie A'da kendisini birinci sınıf oyunculardan birisi olarak gösterirken toplamda 13 maçta üç gol ve bir asistlik bir katkı yaptı.

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