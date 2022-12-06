Inter'in 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Denzel Dumfries için Premier Lig ekipleri sıraya girdi

Hollandalı oyuncu, Katar'da oynadığı futbolla değerine değer kattı.

NE OLDU? Denzel Dumfries, 2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla başka bir büyük turnuvada yeniden dikkatleri üzerine çekiyor ve çok yakın bir zamanda, büyük bir para transferinin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Serie A devi Inter isteksiz satıcı olacak, ancak Hollandalı sağ bekin Everton başta olmak üzere Premier Lig'den büyük ilgi gördüğü biliniyor.

NE SÖYLEDİLER: Dumfries'in menajeri Rafaela Pimenta ilgili taraflarla görüşmeye açık olacak ve 26 yaşındaki oyuncunun fiyat etiketine daha fazla Sterlin ve Euro kazandırmak isteyecek.

Sky Sport Italia tarafından bu rakamın fırlamaya başlayıp başlamadığı sorulduğunda, "Umarım olmaz, aksi takdirde onu transfer etmek daha zor olur!"

BÜYÜK RESİM: Dumfries, Euro 2020'de etkileyici bir performans sergiledikten sonra İtalya'ya transfer oldu ve Inter, heyecan verici bir oyuncuyu PSV'den sadece 15 milyon Euro (13 milyon £/16 milyon Dolar) karşılığında ödüllendirerek oldukça iyi bir pazarlık elde etti.

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SIRADAKİ NE? Hollandalı defans oyuncusu, Inter adına 65 maçta yedi gol ve 10 asistle katkıda bulundu.

Ve şu anda Premier Lig'den dev takımlar da dahil olmak üzere birçok ekip, onu kendi kadrosuna dahil etmek için sıraya girdi.

Inter, en az 50 milyon Euro karşılığında başka bir ekiple görüşmeye açık olabilir.