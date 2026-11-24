Inter ile VfB Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart'ı Milano'daki Giuseppe Meazza'da ağırlayacak. Lig aşaması puan tablosunun alt yarısında yer alan iki takımdan Inter 15., Stuttgart ise 14. sırada.

Inter savunmada alışılmadık ölçüde açık veriyor

Inter, Serie A'da Atalanta ile oynadığı ve 4-4 biten çalkantılı maçın ardından sahaya çıkacak. Bergamo'da 2-0, 3-1 ve 4-2 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Inter'in performansını Cristian Chivu “yumuşak ve yüzeysel” olarak nitelendirdi. Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son iki maçta dört gol yiyen Inter, savunmasını toparlamak isteyecek. Pio Esposito'nun Atalanta karşısında hat-trick yapması küçük bir teselli, ancak Inter 12 maçta yediği 17 golle Serie A'daki ilk altı takım arasında en kötü savunma performansına sahip.

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Stuttgart son dönemde farklı sonuçlar aldı

Stuttgart, Bundesliga'da Schalke deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberliğin ardından bu maça çıkacak. Sebastian Hoeness'in ekibi bundan önce Werder Bremen'i 1-0 yenmiş, bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında ise Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybetmişti. Alman ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın beşinde gol yemeyerek son dönemde rakiplerinin işini zorlaştırdı. Ancak deplasmanda gol bulmak Stuttgart için sorun olmaya devam ediyor.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Inter, tüm kulvarlarda oynadığı son 15 maçta 36 gol attı.

Inter kaptanı Lautaro Martinez, uzun süreli sakatlığının ardından antrenmanlara döndü ancak bu maçta ilk 11'de başlamayacak.

Stuttgart, deplasmanda oynadığı son beş maçın üçünde gol atamadı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

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