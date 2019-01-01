Inter, Icardi'nin yerine Lukaku'yu getiriyor

Inter yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi'nin yerine Romelu Lukaku'yu düşünüyor.

'lı oyuncu Romelu Lukaku için devreye girdi.

Tuttumercatoweb'in haberine göre Inter'in Mauro Icardi yerine ilk tercihi Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'dan yana olacak.

Manchester United, 2017 yazında Lukaku'yu 85 milyon euro ödeyerek takımına dahil etti. Ancak son iki sezondur performansında yaşanan düşüş nedeniyle oyuncunun değeri yaklaşık 50 milyon euro'ya geriledi.

Haberde yer alan bilgilere göre Lukaku, Inter'e transfer olmadan önce United'dan 10 milyon euro'luk ücretini talep ediyor. Kırmızı Şeytanlar ise pazarlık tekliflerine olumsuz yaklaşıyor.

Belçikalı oyuncu bu sezon Manchester United formasıyla 20 lig maçına çıktı, 12 gol attı.