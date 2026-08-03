Yaz transfer dönemini alevlendirebilecek hızlı bir gelişmede, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby geleceğine dair nihai kararını verdi ve Inter yönetimine gelecek sezon "Nerazzurri" formasını giymeyi tam anlamıyla kabul ettiğini bildirerek, mevcut kulübü Al-Ittihad ile anlaşmayı sonuçlandırmalarını istedi.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Diaby'nin son saatlerde Inter yetkilileriyle doğrudan iletişime geçtiğini ve onlara "San Siro" kapısından Avrupa kıtasına dönme yönündeki açık isteğini teyit ettiğini, transferin tamamlanması için Al-Ittihad yönetimiyle mali bir mutabakata varılmasını şart koştuğunu ortaya çıkardı.

Geniş bir okuyucu kitlesine sahip gazeteye göre, Diaby artık Suudi Ligi'nde kalmayı hesaplarına katmıyor ve bu yaz ayrılmak için güçlü bir baskı uyguluyor.

26 yaşındaki oyuncu, Inter'in sportif projesinin ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin, önündeki yeni dönemi için en uygun seçenek olduğu görüşünde.

Şu anda Inter ile Al-Ittihad yönetimleri arasında, talep edilen mali rakamlar konusunda ciddi bir gizlilik içinde resmi görüşmeler yürütülüyor. İtalyan kulübü, oyuncunun isteğinden yararlanarak, Diaby'yi uzun sayılmayacak bir süre önce büyük bir transferle kadrosuna katan Suudi kulübünün taleplerini düşürmeyi umuyor.

Diaby, teknik direktörün sezon başlamadan önce hücum seçeneklerini güçlendirme çabası kapsamında, Inter'in kanat mevkisini takviye etmek için belirlediği başlıca hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynaklar, oyuncunun onayının transferin yüzde 50'sini oluşturduğunu, nihai sonucun ise Inter'in Al-Ittihad'ı yıldızından vazgeçmeye ikna edebilme becerisine bağlı kaldığını belirtiyor.

Al-Ittihad tarafından şimdiye kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı; ancak Diaby'nin net kararı, Suudi kulübünü oyuncuya sarılmak ile transfer penceresi kapanmadan önce ayrılığına onay verip mali bir fayda sağlamak arasında büyük bir baskı altına sokuyor.