Inter, Hakan Çalhanoğlu için son tarih verdi

Galatasaray’ın istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter son tarih belirlerken transferde gözler sarı-kırmızılılarda.

Galatasaray’ın transfer radarındaki Hakan Çalhanoğlu için İtalya’dan kritik bir hamle geldi.

Inter, milli yıldızdan 26 Temmuz’a kadar net bir karar vermesini talep etti. Kulüp, oyuncunun geleceği konusunda belirsizlik istemiyor.

NTV Spor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Galatasaray cephesinden Inter’e şu ana dek resmi bir teklif sunulmadı. Ancak Inter’in Çalhanoğlu için 30 ila 35 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli belirlediği öne sürülüyor.

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Teknik direktörlük koltuğuna Cristian Chivu’nun oturmasıyla birlikte Inter’in yeni sezon planları da netleşmeye başladı.

Chivu’nun, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda tutmak istediği ve ona önemli bir rol biçtiği ifade ediliyor.

Transferde gözler artık Galatasaray’da. Sarı-kırmızılılar bu hamleye nasıl yanıt verecek, Hakan tercihini nereden yana kullanacak? Zaman gösterecek.