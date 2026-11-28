Inter, San Siro'da Genoa'yı 4-0 mağlup ederken taktik açıdan etkileyici bir performans sergiledi. Marcus Thuram'ın iki gol ve Lautaro Martínez'in etkili bitiriciliğiyle bulduğu gol, ev sahibinin topa %71 oranında sahip olduğu üstün oyunda öne çıktı.

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Inter, zor günler geçiren Genoa karşısında son derece etkili bir performans sergileyerek Serie A'nın zirvesine ulaşma hedefini sürdürdü. Ev sahibinin çok sayıda pas yapmaya ve oyuncuların pozisyon değiştirmesine dayanan taktik planı, konuk ekibin oyununu etkili biçimde kısıtladı. Inter'in aralıksız baskısından yararlanan Martínez, 29. dakikada gol perdesini açarak maçın gidişatını belirledi. Thuram 40. dakikada farkı ikiye çıkardığında, iki takım arasındaki kalite ve soğukkanlılık farkı nedeniyle sonuç neredeyse kesinleşmiş görünüyordu.

Inter ikinci yarıda da hız kesmedi. Petar Sucic, ilk yarının uzatma dakikalarında (45+3) penaltıyı gole çevirerek farkı üçe çıkardı. Thuram ise 54. dakikada kendisinin ikinci, Inter'in dördüncü golünü attı. Inter'in topu ayağında tutmasına karşılık veremeyen Genoa karşısında ev sahibi, %94 isabet oranıyla tam 758 başarılı pas yaptı. Konuk ekip son bölümlerde teselli golü bulmak için birkaç girişimde bulunsa da Cristian Chivu'nun öğrencileri disiplinini korudu. Böylece Inter, beklenti içindeki San Siro seyircisinin önünde gol yemeden üç puanı aldı.

Kaleci ve savunma

Ivan Provedel - 7/10

İtalyan kaleci için nispeten sakin bir maçtı. Daha çok uzun topları toplamak ve savunma hattının yerleşimini korumak için devreye girdi. Provedel, Samuel Wiafe'nin şutunu rahatlıkla savuşturduğu maçta 3 kurtarış yaparak takımının gol yememesini sağladı. Paslarıyla Inter'in topa sahip olmaya dayalı oyununa katkıda bulundu ve takımının %94'lük pas isabet oranında pay sahibi oldu.

Yann Bisseck - 8/10

Bisseck, üçlü savunmanın sağında güçlü bir varlık gösterdi. Fiziksel özellikleri sayesinde hava toplarında üstünlük kurdu; top ayağındayken sergilediği soğukkanlılık da Inter'in geriden oyun kurmasında önemliydi. Genoa hücumcuları onu nadiren zorlayabildi. Gelişebilecek kontratakları ciddi bir tehdide dönüşmeden durdurarak taktik farkındalığını gösterdi.

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Manuel Akanji - 8/10

Savunmanın merkezinde görev yapan Akanji, oyun kurulumunun ilk aşamasına yön verdi. İsviçreli millî oyuncu, oyunu üst düzeyde okuduğunu göstererek araya girmek ve topu yeniden takımına kazandırmak için doğru pozisyonları aldı. Orta sahaya çıkabilmesi, Genoa'nın çözüm bulamadığı sayısal üstünlükler yarattı.

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Carlos Augusto - 8/10

Sol stoper olarak oynayan Augusto, çok yönlülüğünü ve hücum içgüdülerini gösterdi. Hücuma geçişlerde sık sık rol aldı ve 37. dakikadaki sert vuruşu da dahil olmak üzere uzaktan birkaç şut çekti. Takımının gol yememesine katkıda bulunduğu, yüksek tempolu performansının ardından 59. dakikada oyundan çıktı.

Orta saha

Andy Diouf - 8/10

Diouf, sağ kanatta Genoa için sürekli sorun yarattı. Savunmada, kazandığı 4 ikili mücadele de dahil olmak üzere 6 müdahaleyle takımının lideriydi. Enerjisi Inter'in etkili pres yapmasını sağladı. Maça damga vuran uzun süreli topa sahip olma sekanslarında da sürekli bir pas seçeneği sundu.

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Nicolo Barella - 7/10

Orta sahanın kilit ismi Barella'nın çalışkanlığı yine ön plandaydı. 37. dakikada çektiği şut engellendi ancak asıl katkısını durmak bilmeyen hareketliliği ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantıyla verdi. Bir başka verimli performansın ardından, gelecek maçlar için dinlendirilmek üzere 58. dakikada oyundan alındı.

Petar Sucic - 9/10

114 isabetli pasla maçın temposunu belirleyen orta saha oyuncusu olağanüstü bir performans sergiledi. Takımın oyununa ritim veren Sucic, topu nadiren boşa harcadı. 45+3. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Inter'e devre arasından hemen önce ihtiyaç duyduğu rahatlığı sağladı.

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Curtis Jones - 7/10

Jones, orta sahada teknik becerisiyle güven verdi; pas trafiğine katkıda bulunarak Inter'in kontrolü elinde tutmasını sağladı. Gol veya asistle öne çıkmasa da taktik disiplini, Thuram ve Martínez gibi oyunculara tehlikeli bölgelere hareket etme özgürlüğü tanıdı.

Federico Dimarco - 8/10

Soldaki alışılmış yerinde oynayan Dimarco'nun ortaları ve duran topları çok kaliteliydi. 12. dakikadaki şutuyla Genoa savunmasını erken sınadı ve bindirmeleriyle maç boyunca tehdit oluşturdu. Oyunun yönünü çapraz paslarla değiştirebilmesi, Genoa'nın geride kurduğu savunma bloğunu genişletmekte kilit rol oynadı.

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Hücum

Marcus Thuram - 10/10

Maçın tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Sürekli tehdit yaratan Thuram, 4 şut çekti ve 40. ile 54. dakikalarda attığı iki başarılı golle maçı tamamladı. Topsuz alandaki akıllı hareketliliği ve sırtı dönük oyunu, Inter'in orta sahadan hücuma büyük bir hızla çıkmasını sağladı. Eksiksiz bir forvet performansı sergiledi.

Lautaro Martínez - 8/10

Kaptan, 29. dakikada sağ ayağıyla yaptığı etkili vuruşla kritik açılış golünü atarak takımına örnek oldu. Genoa savunmacılarını durmaksızın zorlayan Martínez, Thuram'ın değerlendirmesi için alan yarattı. Sonucu almak için gereken katkıyı yaptıktan sonra, maçın 60. dakikasından hemen önce oyundan çıktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Piotr Zielinski (58') - 7/10

Barella'nın yerine girerek orta sahanın işleyişini sürdürdü. Ev sahibine beşinci golü kazandırmaya çalışırken son bölümlerde iki şutu engellendi.

Pio Esposito (59') - 6/10

Genç oyuncu değerli süreler aldı ve uzatma dakikalarındaki şutu da dahil olmak üzere potansiyelinden izler gösterdi.

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John Stones (59') - 7/10

Augusto'nun yerine savunmaya geçti. Savunma hattına kendine özgü sakinliğini taşıyarak son bölümde konsantrasyon kaybı yaşanmamasını sağladı.

Matteo Lavelli (83') - Not yok

Forvet oyuncusu son bölümde kısa süre forma giydi. İstatistiklere kayda değer bir katkı yapacak kadar zamanı olmadı.

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Luis Henrique (83') - Not yok

Üstün geçen galibiyetin son dakikalarını tamamlamak üzere sol kanatta oyuna girdi.

Cristian Chivu (Teknik direktör) - 9/10

Chivu'nun taktik düzeni kusursuzdu. Topu elde tutmaya ve oyuncuların pozisyonlar arasında hareket etmesine öncelik verdi; bunun sonucunda %71'lik topa sahip olma oranı ve 4-0'lık skor geldi. Oyuncu değişikliklerinin zamanlaması da yerindeydi. Maçın sonucu kesinleşince önemli ilk 11 oyuncularını dinlendirerek kadroyu çok iyi yönetti.