Serie A devi Inter, Lukaku'nun temsilcilerinin ezeli rakibiyle görüşmelerinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

NE OLDU? Belçikalı forvet geçen sezon Inter için tüm müsabakalarda 14 gol kaydetti ve Chelsea ile Inter, transfer ücreti konusunda anlaşmaya varırsa San Siro'da kalacağı kesin görünüyordu.

Fakat, Juventus'un devreye girmesiyle tüm planlar değişti. Gianluca Di Marzio'ya göre Lukaku'nun temsilcilerinin Juventus'a transfer transfer olma konusunda bir görüşme gerçekleştidi.

Ve bu haber, Inter tarafında büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu ve bazı yöneticileri fazlasıyla sinirlendirdi.

BÜYÜK RESİM: Juventus, önümüzdeki haftalarda Dusan Vlahovic'i PSG'ye gönderebilir ve Lukaku hamlesi şimdilik onlar için fazlasıyla doğru görünüyor.

Vlahovic'in Fransız devine katılmasıyla Juventus, Lukaku'yu kadrosuna katmak için ihtiyaç duyduğu transfer ücretini de karşılamış olacak.

Bu transfer olsun ya da olmasın, Inter bu ani fikir değişikliği nedeniyle Lukaku'ya kapılarını tamamen kapattı.

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LUKAKU İÇİN SIRADA NE VAR? Chelsea hala bir forvet arayışında olsa da, şu anda iki döneminde de Maviler'de başarısız olan Lukaku'ya üçüncü bir şans vermeyi asla düşünmüyor.

Ve Lukaku'nun şimdilik gelecek sezon için hangi takımda forma giyeceği henüz belli değil.