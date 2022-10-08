Inter efsanesi Milito, Mbappe ve Haaland'ı karşılaştırdı: "Haaland'ın asiste ihtiyacı var, Mbappe sıfırdan gol atar"

Inter efsanesi Diego Milito, Kylian Mbappe ve Erling Haaland arasında bir karşılaştırma yaptı.

Milito, Haaland ve Mbappe'yi karşılaştırdı.

Haaland yerine Mbappe'yi tercih etti.

NELER OLDU? Eski Inter forveti, Mbappe'nin kendi kendine gol yaratma yeteneğine sahip olduğunu ve bu sebeple Haaland'dan daha iyi olduğunu savundu. Manchester City forvetinin ise gol atmak için asiste ihtiyaç duyduğunu belirtti.

NE SÖYLENDİ? La Gazzetta dello Sport'a konuşan Milito: "Her zaman kendi kendine çözebilen oyuncuları daha çok sevmişimdir. Haaland gibi yıkıcı biri her zaman takım arkadaşlarından asiste ihtiyaç duyar. Öte yandan Mbappe, bazen golü hiç yoktan kendisi oluşturur ama aynı şekilde asist yapmayı ve gol bulmayı da biliyor." şeklinde konuştu.

Milito sözlerine şu şekilde devam etti: "Belki de Mbappe, panter gibi patlayıcılığı sebebiyle Messi'den sonra benim için herkesten daha büyük olan Ronaldo'dan bir şeyler taşıyor."

Mbappe'yi öven Milito, Haaland için ise dikkat çekici fiziksel yapısı sebebiyle Vieri ve Martin Palermo benzetmesi yaptı. Haaland'ın bu modeli yeni bir çağa ve boyuta taşıdığını ifade etti.

BÜYÜK RESİM: Manchester City menajeri Pep Guardiola da Norveçli yıldız oyuncusundan bahsederken Messi kıyaslamalarına cevap vermiş ve Haaland'ın gol atması için takım arkadaşlarına ihtiyaç duyduğuna değinmişti. Guardiola, Messi'nin tüm kıyaslamaların ötesine olduğunu söylemişti.

İKİ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty

Getty

HAALAND VE MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Mbappe ve Haaland, Messi ve Ronaldo rekabetinde artık bayrağı devralmak üzere sahneye çıkıyor. Her iki yıldız oyuncu da kendi liglerinde Altın Ayakkabı yarışına liderlik ediyor.

Mbappe, Ligue 1'de sekiz maçta sekiz gol atarken, Haaland şu ana kadar sekiz Premier Lig maçında 14 gol kaydetti.