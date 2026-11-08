Napoli, İtalya Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Lazio ile 1-1 berabere kalarak Inter'e değerli bir hediye verdi; böylece teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımının galibiyet serisine set çekti ve takipçisine zirve yarışında farkı kapatma fırsatı tanıdı.

Lazio, 28. dakikada Davide Frattesi ile öne geçti; ardından ikinci yarının başında Alfonso Pedraza (Lazio oyuncusu) Napoli adına beraberlik golünü kaydetti ve karşılaşma iki takımın puanları paylaşmasıyla sona erdi.

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Lazio puanını 29'a yükselterek liderliğini ve yenilgisiz serisini korudu, ancak 6 maçlık galibiyet serisinin ardından 2 puan kaybetti. 25 puanı ve bir eksik maçı bulunan Inter ise bugün Como'yu yenmesi halinde farkı bir puana indirebilecek.

Lazio'nun bu puan kaybına rağmen hafta, İtalya'nın başkentinin iki kulübü için tarihi bir başarı getirdi; "Opta" istatistik ağının açıkladığına göre, İtalya Ligi tarihinde ilk kez aynı şehirden iki takım, Roma ve Lazio, tek bir sezonun ilk 11 maçında yenilgisiz kalmayı başardı.

Başkentin iki kulübü, teknik direktörler Gattuso ve Gasperini yönetiminde 2026-2027 sezonuna olağanüstü bir başlangıç yapıyor.

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