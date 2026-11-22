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Inter, 2026/2027 Serie A sezonunun 12. haftasında pazar akşamı oynanan maçta Atalanta ile New Balance Arena'da 4-4 berabere kalarak sahadan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldı. Inter, üç kez yakaladığı iki farklı üstünlüğü koruyamadı ve maç beraberlikle bitti.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, maçın ardından Dazn'a verdiği röportajda karşılaşmayı gözle görülür biçimde üzgün olarak değerlendirdi.

ÜÇ KEZ İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜK - "Üç kez iki farklı üstünlüğü kaybettiğimiz için üzgünüz. Yapmayı düşündüklerimizi yapamadığımız, maçı biraz olsun kontrol edemediğimiz için üzgünüz. Son bölümde yakaladığımız üstünlüğü koruyamayınca olgunluk sınavını geçemedik."

ÖZENSİZLİK - "Özensiz ve dikkatsiz oynadık. Tebrik edilmesi gereken Atalanta da bizi zor durumda bıraktı."

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HEDİYE EDİLEN İKİ PUAN - "İki puanı hediye ettik. Dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlar için zihinsel seviyemizi yüksek tutmalıyız."

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GOLLERİ FAZLA KOLAY YEDİK - "Pozisyonları ve oyunun gidişatını doğru okumak gerekiyor. Atalanta'nın ikinci golü, Pepo'nun harika bir kurtarış yaptığı bir önceki kornerdekiyle aynı şekilde geldi. Sonra başka birçok şey de vardı: Herkes topun gerisindeydi, herkes oyunun temposunun altındaydı. Bugün bu açıdan biraz özensizdik."

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ - "Kanatlarda biraz fazla zorlandığımızı hissediyordum. Bunun nedeni kısmen özensizlik, kısmen de ikili mücadelelere girmememizdi. Ortalar çok kolay yapılıyordu, iç orta saha oyuncuları yardıma yetişemiyordu. Sonunda Markus'tan Djed'e yardım etmesini istemiştim. Birbirimize yardım etmek, boşluk bırakmamak istiyorduk çünkü en küçük hatanın bedelini ödüyorsunuz."

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YENİLEN GOL SAYISI ÇOK FAZLA - "Farklı hedefleri olan bir takım için yediğimiz gol sayısı çok fazla. Rotterdam'da ve Como karşısında yaptıklarımızı yeniden yapmalıyız. Hepimiz, her zaman elimizden gelenin en iyisini vermemiz ve enerjimizi saklamayı düşünmememiz gerektiğini öğrenmeliyiz."