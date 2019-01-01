Inter, Diego Godin transferini duyurdu

Atletico Madrid'le yollarını ayıran tecrübeli savunma oyuncusu, Inter'e transfer oldu.

, Diego Godin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

2010 yılından bu yana formasını terlettiği 'le yeni bir kontrat yapmayarak serbest kalan Godin, tercihini Inter'den yana kullandı.

33 yaşındaki Uruguaylı stoper, Antonio Conte yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Inter ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Godin, Atletico Madrid'le bir , bir Copa Del Rey, bir İspanya Süper Kupası, üç UEFA Süper Kupa ve iki UEFA şampiyonluğu yaşadı. Godin, ayrıca, İspanyol deviyle iki defa Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Godin'in Inter'le kontratı 30 Haziran 2022'de sona erecek.