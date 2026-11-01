Ruben Amorim, Derby della Madonnina'da Inter karşısında moral tazeleyen bir galibiyet alan AC Milan takımını överken taraftarları zorlu dönemlerin hâlâ önlerinde olduğu konusunda uyardı. Teknik direktör, hafta içi alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından takımının verdiği tepkiden büyük memnuniyet duydu. Takıma dönen kilit oyuncular da büyük etki yarattı.

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Derbide Milan sevinci

Amorim, Milan'ın Inter karşısında kritik bir galibiyet aldığı ilk Derby della Madonnina deneyimiyle moral buldu. Teknik direktör, yalnızca birkaç gün önce Bologna'ya karşı sahasında aldığı 4-2'lik yenilginin ardından büyük baskı altındaydı ancak takımı güçlü bir karşılık verdi.

Diego Moreira, serbest vuruştan attığı gol ve yaptığı iki asistle belirleyici bir performans sergileyerek ilk 10 dakikada 2-0'lık üstünlüğün kurulmasını sağladı. Christian Pulisic ve Adrien Rabiot da fileleri havalandırarak Milan'ın kontrolü ele geçirmesine katkıda bulundu. Inter, Alessandro Bastoni'nin Hakan Calhanoglu'nun kullandığı kornerde kafa vuruşuyla attığı golle karşılık verdi. Ancak rakip takım, Milan kalesindeki Mike Maignan'ı nadiren zorladı ve Amorim'in ekibi derbide üstün gelen taraf oldu.

Amorim'den taraftarlara uyarı

Son düdükle yaşanan sevince rağmen Amorim, beklentileri yükseltmemekte gecikmedi. Milan Teknik Direktörü, sonucun önemini kabul ederken taraftarlara takımın hâlâ gelişim sürecinde olduğunu hatırlattı.

Amorim, DAZN'a şunları söyledi: “Birçok şeyden memnundum. Maça gerçekten iyi başladık. Hava toplarında çok güçlüler ama maça yaklaşımımızı değiştirdik. Diğer maçlara kıyasla geliştiğimizi düşünüyorum.”

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Amorim, “Muhteşem bir maç değildi ama taraftarlarımız için muhteşem bir geceydi. Çarşambadan sonra ilerleyebilmemiz için bu maçı kazanmamız önemliydi” dedi ve ardından şu uyarıyı yaptı: “Muhteşem bir gece ama kötü anlarımız da olacak.”

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Geri dönen yıldızlar fark yarattı

Taktik mücadelede Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, sürpriz bir 3-4-2-1 dizilişiyle Petar Sucic ve Andy Diouf'u tek forvet Marcus Thuram'ın arkasında görevlendirdi. Ancak maçın gidişatını belirleyenler, Milan'da takıma dönen oyuncular oldu.

Amorim, Bologna yenilgisinde forma giyemeyen Mario Gila, Moreira ve Rabiot'yu yeniden ilk 11'e aldı. Üçlü, maça hemen etki etti. Teknik direktör ayrıca Luka Modric'in ikinci yarıda top Milan'dayken takıma kazandırdığı sakinliğe dikkat çekti.

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Amorim, “Takımın son sonuca öfkelendiğini hissettim ama dürüst olmalıyız: Gila, Moreira ve Rabiot maçta büyük fark yarattı” diye konuştu. “İkinci yarıda topa sahip olduk, bu konuda gerçekten iyiydik. Luka Modric de buna çok yardımcı oldu.”

Serie A'da şampiyonluk yarışı hâlâ açık

Kritik derbi galibiyeti Milan'ı Serie A puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı. Ligde çıktığı ilk 10 maçta 21 puan toplayan takım, Amorim üzerindeki baskıyı hafifletti.

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Bu galibiyetle Milan, ilk haftaların liderleri Lazio ve Inter'in yalnızca dört puan gerisinde yer aldı. Şimdi gözler, Milan'ın sıradaki maçına hazırlanmasıyla Avrupa kupalarına çevrilecek. Milan, taraftarları önünde bir önemli galibiyet daha almak için Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayacak.