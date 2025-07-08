Inter'den Galatasaray'ın yüzünü güldürecek Çalhanoğlu kararı

Gelecek sezon öncesi transfer bütçesi oluşturmak isteyen Inter, Hakan Çalhanoğlu dahil bazı oyuncuları satmayı planlıyor.

Yeni sezona güçlü bir kadro ve iddialı transferlerle girmek isteyen Inter, mali kaynak yaratmak için radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre, kulüp yönetimi yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi oluşturmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda, takımın önemli isimlerinin satışına yeşil ışık yakılmış durumda.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, teknik direktör Cristian Chivu, kulüp başkanı ve sportif direktörle yaptığı toplantıda, orta sahaya yapılacak Ederson hamlesini gündeme getirdi. Bu görüşmede Inter'in artık "büyük harcamaktan kaçınan" kulüp imajını geride bırakmak istediği vurgulandı.

Finansal kaynak yaratmak için gözden çıkarılabilecek isimler arasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da yer alıyor. Bisseck, Dumfries ve Hakan’ın satışından toplamda 100 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

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Hakan için belirlenen bonservis bedeli ise 30 milyon Euro civarında. Galatasaray’ın uzun süredir radarında olan yıldız orta saha için bu gelişmeler kritik bir dönüm noktası olabilir. Sarı-kırmızılıların Hakan’a olan ilgisi sürerken, oyuncunun kariyer planlaması ve Şampiyonlar Ligi hedefi transferin seyrini belirleyebilir.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik katkı veren Hakan Çalhanoğlu, takımın beyinlerinden biri olmuştu.

Şimdi ise hem Inter’in mali stratejisi hem de Galatasaray’ın ısrarı, yıldız oyuncunun rotasını İstanbul’a çevirebilir.