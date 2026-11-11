Inter’deki tüm sakatların iyileşme süreleri: İşte sahalara dönüş tarihleri

Inter'de milli aranın başlangıcına revir gündemi damga vuruyor: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones, Aleksandar Stanković. Cristian Chivu, Lautaro, Stones ve Jones gibi önceki sakatlıklarından dönen oyuncuların yanı sıra Thuram, Bonny ve Stankovic gibi yeni sakatlanan oyuncuların durumunu da yakından takip ediyor.

LAUTARO

13 Ekim'de Brugge'e karşı alınan iç saha yenilgisinden bu yana forma giyemeyen Lautaro Martinez'in sol uyluk fleksörlerindeki zorlanmanın ardından iyileşme süreci neredeyse tamamlandı. Chivu'nun 10 numarayı milli ara sonrasındaki ilk maç olan 22 Kasım'daki Atalanta karşılaşmasının kadrosuna alması mümkün görünüyor.

THURAM

Gelecek maçlar ATA Serie A 14:45 INT

Thuram, pazar günü Como'ya karşı kazanılan maçta sağ biseps femoris kasında rahatsızlık hissetti. Bu sorun nedeniyle, perşembe günü Meazza'da İtalya'ya karşı oynanacak karşılaşma da dahil olmak üzere milli takımının sıradaki maçlarını kaçıracak. Fransız oyuncunun 22 Kasım'a, hatta Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanacak 25 Kasım'daki maça yetişmesi zor görünüyor. 28 Kasım'daki Genoa maçının kadrosunda yer alması daha gerçekçi bir ihtimal.

BONNY

Bonny'nin iyileşmesi ise daha uzun sürecek. Sağ uyluk fleksör kasında hasar oluşan Fransız oyuncu, Inter-Como maçının son bölümünde sakatlandı. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bonny'nin 13 Aralık'taki Inter-Torino veya 18 Aralık'taki Lecce-Inter maçında dönmesi öngörülüyor.

STANKOVIC

Stankovic'in yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi de zaman alacak. Oyuncu, pazartesi günü Sırbistan Milli Takımı'nın antrenmanında kas sakatlığı yaşadı. Orta saha oyuncusunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Onun için de dönüş ihtimali 13 Aralık'taki Inter-Torino veya 18 Aralık'taki Lecce-Inter maçına işaret ediyor.

STONES VE JONES

Son olarak, iki İngiliz oyuncudan Stones'un milli aranın hemen ardından, yani 22 Kasım'da yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor. Aynı durum Jones için de geçerli. Jones, Inter'in 8 Ekim'de duyurduğu sağ uyluk adduktör kaslarındaki miyofasiyal zorlanmanın etkilerini neredeyse tamamen atlattı.