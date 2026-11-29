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İtalya şampiyonu Inter, Serie A'da bir dört gollü maçın ardından bir yenisini oynadı. Atalanta deplasmanındaki olaylı 4-4'lük beraberliğin ardından Genoa'yı San Siro'da 4-0 yendi.

Bu kez değişenler, hücumda yeniden yakalanan bitiricilik (kaleyi bulan 4 şutta 4 gol, ayrıca Carlos Augusto'nun direkten dönen topu ve Dimarco'nun VAR tarafından çok küçük bir farkla ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü) ve gol yemeyen savunmaydı.

Bunda, skor 0-0'ken Provedel'in yaptığı iki önemli kurtarışın da payı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen çarşamba Stuttgart'a karşı yaşadığı uyluk ezilmesinin etkileri nedeniyle tribünde olan eski takımının oyuncusu Martinez'in yerine oynayan Provedel, Osmajic'in iki pozisyonunda gole izin vermedi. Osmajic, Serie A'da henüz kafa golü bulamayan tek takım olan Genoa'nın bu yolla ilk golünü atmaya çok yaklaştı.

Değişmeyenler ise yine gol atan Marcus Thuram ve Petar Sucic'ti.

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Üst üste 15. maçına ilk 11'de çıkan Fransız forvet, San Siro'da üst üste dokuzuncu kez gol attı ve Bobo Vieri'nin rekoruna 2 gol yaklaştı. Serie A'daki 12 maçında 8 gol ve 5 asiste ulaştı.

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Maçın ardından Thuram penaltılar hakkında şaka yaptı: "Penaltıyı kimin kullanacağına ben karar veriyorum, takım arkadaşlarımın yüzlerine bakarak."

Lautaro Martinez ise yarı ciddi yarı şaka şu yanıtı verdi: "Nasıl olsa ben listenin sonundayım."

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Bu sözler, Inter'in tüm zamanların golcüleri sıralamasında yükselme hedefi açısından biraz bencilce yorumlanabilirdi. Arjantinli oyuncu şu anda 183 golle, Altobelli (209) ve Meazza'nın (284) ardından üçüncü sırada. Ancak kaptanın takımını öne koyduğu, şu sözlerinden de açıkça anlaşılıyor: "Bu sezon Inter'de 200 gole ulaşmayı mı kafama koydum? Hayır, kulübe kupalar kazandırmaya devam etmeyi kafama koydum. Bu, son 7 yılın en güçlü Inter'i mi? Böyle konuşmaları sevmiyorum. Bunu her antrenmanda ve her maçta göstermek gerekiyor."

Penaltı konusuna Cristian Chivu açıklık getirdi: "Üç penaltıcımız Calhanoglu, Zielinski ve Sucic. Petar'ın bu becerisini geçen yıl antrenmanda, kalecilerimizin görüşünü de alarak keşfettik."

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Jorginho tarzı küçük sıçrayış işe yarıyor. Sucic ise penaltı kaçırması hâlinde kendisine yönelik bir shitstorm yaşanacağını biliyor.

Inter'in teknik direktörü, Hırvat oyuncunun savunmanın önünde oyun kurucu olarak oynamasını da olumlu değerlendirdi: "Geçen sezonun sonlarına doğru onu orada birkaç kez denemiştik (Lazio, Verona ve Bologna'ya karşı oynanan son üç lig maçında, editörün notu). Teknik becerisi, koşu gücü ve oyun görüşü olduğunu biliyoruz. Stuttgart'a karşı performansını beğendim, bu maçın ikinci yarısında ise daha da çok beğendim. Kendini serbest bıraktı ve çok güzel hareketlerle olağanüstü şeyler gösterdi. Hâlâ gelişebilir. Bizimki gibi bir takımda oynayabilecek gençlerden gelecek yeni enerjiye ihtiyacımız var, Stankovic de fırsat bulacak."

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Muhtemelen salı akşamı, yine San Siro'da Genoa'ya karşı oynanacak Coppa Italia maçında. Eğer onu kullanacakları tek turnuva bu olacaksa, Sırp futbolcu babanın oğlunu ocak ayında düzenli oynayabileceği bir takıma kiralama seçeneğini değerlendirmek belki de daha iyi olacaktır.

O ay Hakan Calhanoglu'nun geleceği hakkında da karar verilmesi bekleniyor. Sözleşmesi haziranda sona ereceği için sezon sonunda bonservissiz ayrılma ihtimali var. Inter, Türk oyuncuyu ne pahasına olursa olsun takımda tutmak için büyük harcama yapmayacak. Özellikle de Sucic'le süren deneme düşünüldüğünde.

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Merkez orta sahada oynayan Sucic, geçmişte Brozovic, Calhanoglu ve Zielinski'nin yaptığı gibi oyun kurucu rolünü öğreniyor.

Sucic, Genoa karşısında topla buluşma (123), isabetli pas (114; bunların 69'u ileriye, 21'i hücum üçte birlik bölgesine) ve %98 pas isabeti, yaratılan fırsat (2), kat edilen mesafe (13,412 kilometre) ve depar hızı (27,966 km/sa) istatistiklerinde zirvedeydi.

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Geçen pazar maçın sonunda yaptığı kötü top kaybının ardından, Curtis Jones'tan bir eksik olan 5 top kazanımını da göz ardı etmemek gerek. Kas sakatlığından dönen ve Madrid ile Roma deplasmanlarının ardından üçüncü kez bir maça ilk 11'de başlayan Liverpool'dan gelme İngiliz orta saha oyuncusu umut verici işaretler verdi. 12,331 kilometre koştu ve %94 pas isabetiyle 94 pas yaptı. Bunların 62'si ileriye, 30'u hücum üçte birlik bölgesineydi.

Vatandaşı Zvonimir Boban (Milan'ın eski futbolcusu ve 2003 doğumlu oyuncunun Haziran 2025 transfer döneminde 14,5 milyon avro artı 2,5 milyon avro bonus karşılığında geldiği Dinamo Zagreb'in şimdiki başkanı; oyuncunun değeri şimdiden bunun en az üç katı) farklı düşünse de Susic ve Inter birlikte devam etmek istiyor. Elbette 2030'a kadar geçerli olan ve yıllık net 1,5 milyon avro kazandıran mevcut sözleşmesine göre maaşına zam yapılması gerekecek. Çünkü Inter kadrosunda yalnızca üçüncü kaleci Di Gennaro ondan daha az kazanıyor.

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Takım içindeki rekabet faydalı; dışarıdaki rakipler de son derece iddialı. Lazio ve Roma zirvede hız kesmiyor, Inter de aynı tempoyu sürdürmek zorunda. Bergamo'da olduğu gibi puan kaybetmek, tekrarlanmaması gereken bir hata. Hata yapmak insana özgüdür, fakat aynı hatayı sürdürmek affedilmez.