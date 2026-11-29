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İtalya şampiyonu, Serie A'da bir dört gollü maçın ardından bir yenisini yaşadı. Atalanta deplasmanındaki olaylı 4-4'lük beraberliğin ardından Inter, San Siro'da Genoa'yı 4-0 yendi.

Bu kez fark yaratanlar, hücumda yeniden yakalanan bitiricilik (kaleyi bulan 4 şutta 4 gol, Carlos Augusto'nun direkten dönen topu ve Dimarco'nun VAR tarafından kıl payı ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü) ve gol yemeyen savunmaydı.

Bunda, 0-0'lık bölümde Provedel'in yaptığı iki harika kurtarışın da payı vardı. Provedel, geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında aldığı uyluk darbesinin etkileri nedeniyle tribünde olan eski Genoa oyuncusu Martinez'in yerine sahaya çıkmıştı. İki kurtarışı da Osmajic'in şutlarında yaptı. Osmajic, Serie A'da henüz kafa golü bulamayan tek takım olan Genoa'nın ilk kafa golünü atmaya çok yaklaştı.

Değişmeyenler ise Marcus Thuram ve Petar Sucic'ti. İkisi de yine gol attı.

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Üst üste 15. maçına ilk 11'de çıkan Fransız forvet, San Siro'da arka arkaya dokuzuncu kez gol atarak Bobo Vieri'nin rekoruna 2 maç yaklaştı. Thuram'ın Serie A'daki 12 maçta 8 golü ve 5 asisti bulunuyor.

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Maçın ardından Thuram, penaltılar hakkında şaka yaptı: "Kimin kullanacağına ben karar veriyorum, takım arkadaşlarımın yüzlerine bakarak."

Lautaro Martinez ise yarı ciddi, yarı şaka bir yanıt verdi: "Zaten ben listenin sonundayım."

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Bu sözler, Inter'in tüm zamanların golcüleri listesinde yükselme hedefi düşünüldüğünde biraz bencilce yorumlanabilirdi. Arjantinli oyuncu, 183 golle Altobelli (209) ve Meazza'nın (284) ardından şu anda üçüncü sırada. Ancak kaptanın takımı her şeyin önüne koyduğu, şu sözlerinden de anlaşılıyor: "Bu sezon Inter formasıyla 200 gole ulaşmayı mı kafama koydum? Hayır, kulübe kupalar kazandırmaya devam etmeyi kafama koydum. Bu, son 7 yılın en güçlü Inter'i mi? Böyle konuşmaları sevmiyorum. Bunu her antrenmanda ve her maçta göstermeliyiz."

Penaltılar konusuna Cristian Chivu ciddi bir açıklık getirdi: "Üç penaltıcımız Calhanoglu, Zielinski ve Sucic. Petar'ın bu özelliğini geçen yıl antrenmanda, kalecilerimizin görüşlerini de dinleyerek keşfettik."

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Jorginho tarzı küçük sıçrayış işe yarıyor. Sucic, penaltı kaçırması halinde kendisine yönelik bir shitstorm başlayabileceğinin de farkında.

Inter'in teknik direktörü, Hırvat oyuncuya savunmanın önünde oyun kurucu rolü için de güveniyor: "Geçen sezonun sonlarına doğru onu birkaç kez orada denemiştik (Lazio, Verona ve Bologna'ya karşı oynanan son üç lig maçında, editörün notu). Tekniği, temposu ve oyun görüşü olduğunu biliyoruz. Stuttgart maçında beğendim, bu maçın ikinci yarısında ise daha da beğendim. Rahat oynadı ve çok güzel hareketlerle olağanüstü şeyler gösterdi. Hâlâ gelişebileceği alanlar var. Bizimki gibi bir takımda oynayabilecek gençlerden gelecek yeni enerjiye ihtiyacımız var, Stankovic de şans bulacak."

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Bu fırsat muhtemelen salı akşamı, yine San Siro'da Genoa'ya karşı İtalya Kupası'nda gelecek. Eğer onun oynayacağı tek turnuva buysa ve böyle kalacaksa, Sırp eski futbolcunun oğlunu ocak ayında düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamayı değerlendirmek daha iyi olabilir.

Ocak ayında Hakan Calhanoglu'nun geleceği hakkında da karar verilmesi bekleniyor. Sözleşmesi haziranda biteceği için Inter, onu bu sezonun sonunda bonservis bedeli almadan kaybetme riskiyle karşı karşıya. Inter, Türk oyuncuyu ne pahasına olursa olsun tutmak için büyük harcamalara girişmeyecek. Özellikle Sucic ile sürdürülen deneme de hesaba katıldığında.

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İç orta saha oyuncusu, daha önce Brozovic, Calhanoglu ve Zielinski'nin geçtiği yola benzer biçimde oyun kurucu rolüne hazırlanıyor.

Sucic, Genoa karşısında topla buluşma sayısında (123), isabetli pasta (114; bunların 69'u ileriye, 21'i hücum bölgesine) yüzde 98 pas isabetiyle, yaratılan fırsatta (2), kat edilen mesafede (13,412 kilometre) ve depar hızında (27,966 km/sa) ilk sıradaydı.

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Özellikle geçen pazar maçın sonlarında yaptığı kötü top kaybından sonra, Curtis Jones'tan yalnızca bir eksik olan 5 top kazanımını da unutmamak gerek. Kas sakatlığından dönen ve Madrid ile Roma deplasmanlarının ardından üçüncü kez ilk 11'de başlayan Liverpool'dan gelen İngiliz orta saha oyuncusu umut verici işaretler gösteriyor. 12,331 kilometre katetti ve 94 pasında yüzde 94 isabet sağladı; bu pasların 62'si ileriye, 30'u hücum bölgesineydi.

Vatandaşı Zvonimir Boban (Milan'ın eski futbolcusu ve 2003 doğumlu oyuncunun Haziran 2025 transfer döneminde 14,5 milyon avro ve 2,5 milyon avroluk bonuslar karşılığında geldiği Dinamo Zagreb'in şimdiki başkanı; oyuncunun değeri şimdiden bunun en az üç katına çıktı) farklı düşünse de Susic ve Inter birlikte devam etmek istiyor. Menajerlerinin de talep ettiği gibi, 2030'a kadar süren ve yılda net 1,5 milyon avro kazandıran mevcut sözleşmesine göre maaşına zam yapılması gerekecek. Çünkü Inter kadrosunda yalnızca üçüncü kaleci Di Gennaro ondan daha az kazanıyor.

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Takım içindeki rekabet faydalı, üstelik dışarıdaki rekabet de oldukça çetin. Lazio ve Roma zirvedeki yarışını sürdürüyor; Inter de aynısını yapmak zorunda. Bergamo'da olduğu gibi puan kaybetmek, tekrarlanmaması gereken bir hata. Hata yapmak insani, ama hatada ısrar etmek affedilmez olur.