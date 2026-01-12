İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli maçında sakatlandığı belirtildi.

Napoli ile oynanan Serie A karşılaşmasının ikinci yarısında baldır bölgesinde ağrı hisseden Hakan, teknik direktör Chivu'nun kararıyla oyundan alındı ve yerine Sucic dahil oldu.

Inter temkinli davranıyor

İlk tıbbi değerlendirmenin, baldır kasında zorlanma (muscle fatigue) yönünde olduğu ve ciddi bir tablo beklenmediği aktarıldı. Ancak sakatlığın hassas bir bölgede olması nedeniyle kulüp temkinli davranıyor.

Yıldız futbolcunun durumunun netleşmesi için 13 Ocak'ta detaylı MR ve görüntüleme testlerinden geçeceği belirtildi.

Inter kritik virajda

Inter'i önümüzdeki günlerde yoğun bir fikstür bekliyor:

14 Ocak: Lecce (erteleme maçı)

17 Ocak: Udinese

20 Ocak: Arsenal (Şampiyonlar Ligi)

Teknik heyet, takımın merkezindeki en önemli isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun bu süreçte sahalardan uzak kalmamasını umut ediyor.