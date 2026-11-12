FcInter1908'in haberine göre, Cristian Chivu'ya bugün Pinetina'dan gelen iyi haber Luis Henrique'yle ilgili: Brezilyalı oyuncu bugün takımla çalışmalara döndü.

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Lautaro Martinez'in takımla çalışmalara dönüş tarihi ise henüz net değil. Yine de 22 Kasım'daki Atalanta maçında forma giymeye hazır olmayı hedefliyor. Marcus Thuram, kas yorgunluğu nedeniyle Fransa Milli Takımı'ndan döndü ve takımdan ayrı çalışıyor. Chivu, gelecek hafta takımla çalışmalara katılmasını umuyor. Bonny ve Stankovic'in ise bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

INTER'DE SAKATLAR

LAUTARO

Inter'in evinde Brugge'e yenildiği 13 Ekim akşamından bu yana forma giyemeyen Lautaro Martinez'in sol uyluk arka kaslarındaki zorlanmadan iyileşme süreci neredeyse tamamlandı. Chivu'nun 10 numarayı aranın ardından oynanacak ilk maç olan 22 Kasım'daki Atalanta karşılaşmasının kadrosuna alması mümkün görünüyor.

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THURAM

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Thuram, pazar günü Como'ya karşı kazanılan maçta sağ biseps femoris kasında bir rahatsızlık hissetti. Bu sorun, perşembe günü Meazza'da İtalya'ya karşı oynanacak maç da dahil olmak üzere milli takımının sıradaki karşılaşmalarını kaçırmasına yol açtı. Inter sağlık ekibinin ilk izlenimlerine göre bu, basit bir kas yorgunluğu gibi görünüyor. Thuram, 22 Kasım'daki Atalanta maçına veya 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a karşı oynanacak karşılaşmaya yetişmeye çalışacak. Aksi hâlde 28 Kasım'daki Genoa maçında onu yeniden görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

BONNY

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Sağ uyluk arka kasında yırtık oluşan Bonny'nin iyileşme süresi ise daha uzun. Inter-Como maçının son bölümünde sakatlanan Fransız oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Dönüşünün 13 Aralık'taki Inter-Torino veya 18 Aralık'taki Lecce-Inter maçında gerçekleşmesi öngörülüyor.

STANKOVIC

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Pazartesi günü Sırbistan Milli Takımı'nın antrenmanında kas yırtığı yaşayan Stankovic'in yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi de zaman alacak. Orta saha oyuncusu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Onun dönüşü için de 13 Aralık'taki Inter-Torino veya 18 Aralık'taki Lecce-Inter maçı hedefleniyor.

STONES VE JONES

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Son olarak, iki İngiliz oyuncudan Stones'un aranın hemen ardından, yani 22 Kasım'da yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor. Aynı durum Jones için de geçerli. Jones, Inter'in 8 Ekim'de duyurduğu sağ uyluk adduktor kaslarındaki miyofasyal zorlanmanın etkilerini neredeyse tamamen atlattı.