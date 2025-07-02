Inter'de Çalhanoğlu - Lautaro Martinez zirvesi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez'in yaşadığı gerginliğin ardından bir barış zirvesi gerçekleşecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na son 16 turunda Fluminense karşısında veda eden Inter’de sular durulmuyor. Mağlubiyetin ardından kaptan Lautaro Martinez’in yaptığı çıkış ve Hakan Çalhanoğlu’nun buna verdiği sert yanıt, soyunma odasında ipleri germişti.

Ancak kulüp yönetimi bu krizi büyümeden çözmek için devreye girdi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter yönetimi iki yıldız oyuncuyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Takımın önde gelen isimlerinin de dahil olduğu bu buluşmada, tarafların aralarındaki buzları eritmesi amaçlandı.

"Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider"

Tartışmanın fitilini ateşleyen ise kaptan Lautaro Martinez’in Fluminense yenilgisi sonrası yaptığı çarpıcı açıklamalardı. "Inter’de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin. Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm," diyen Lautaro, takım arkadaşlarını adeta topa tuttu.

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"Ben kaptanım ve zirvede kalmak istiyorum. Kalmak istemeyen varsa, elveda." Bu sözlerin doğrudan bazı oyuncuları hedef aldığı yorumları yapılırken, ilk yanıt gecikmedi.

Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil." ifadelerini kullanarak Lautaro’ya ince bir gönderme yaptı.

Kriz masasında barış girişimi

Karşılıklı açıklamalar Inter soyunma odasında tansiyonu yükseltirken, yönetim yaşananları daha fazla büyümeden çözmek için harekete geçti.

Takım içindeki huzurun yeniden sağlanması için iki oyuncunun bir araya getirildiği ve barışın sağlanması adına arabulucu rolünü deneyimli futbolcuların üstlendiği ifade ediliyor.

Serie A ve Şampiyonlar Ligi hedeflerinden sapmak istemeyen Inter, takım içindeki birlik ve beraberliği korumak adına bu süreci titizlikle yürütüyor. Artık gözler, bu barış zirvesinin sahaya nasıl yansıyacağında.