Belçikalı santrfor, Inter'de düzenli olarak forma giymekte zorlanırken Moratta, bunun fiziksel durumdan kaynaklandığını iddia ediyor.

Chelsea'de bir türlü tutunamadıktan sonra eski takımı Inter'e geri dönen Romelu Lukaku, Milano'da da henüz ilk 11 oyuncusu olamadı.

Belçikalı yıldız, çarşamba gecesi Porto ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında da yedek kulübesindeydi.

Inter CEO'su Giuseppe Marotta ise Lukaku'nun neden yedek kaldığını, biraz kırıcı bir biçimde açıkladı.

Ne söylendi?

Maç öncesinde Lukaku sorularını yanıtlayan Moratta, şunları söyledi:

"Lukaku neden yedek kulübesinde? Çünkü omuzlarında taşıması gereken 103 kilo var.

"Fiziksel olarak formda olmalı. Henüz yüzde 100 formda değil. En iyi formuna yavaş yavaş geri dönüyor."

Romelu Lukaku, Porto maçında ne yaptı?

Bu açıklamaların ardından Porto karşısında 58. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Lukaku, 86. dakikada golü atarak takımının 1-0 kazanmasını sağladı.

26 Şubat Pazar günü İtalya Serie A'da Bologna deplasmanına gidecek olan Inter, 5 Mart'ta ise Lecce'yi konuk edecek.