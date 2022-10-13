Inter CEO'su Beppe Marotta, yabancı sahiplik hakkında konuştu: "Sürdürülebilirlik getiriyor"

Inter CEO'su, Juventus'ta İtalyan sahiplerle çalışmak ile Inter'de yabancı sahiplerle çalışmak arasındaki farkları değerlendirdi.

Inter'in sahibi Massimo Moratti, kulübü 2013'te Erick Thohir liderliğindeki bir Endonezya konsorsiyumuna satarken Milan 2017'de Li Yonghong'a satıldı.

Her iki kulüp de, mali konular düşünüldüğünde istikrarsızlık yaşadı.

Ne söylendi?

Marotta 'Cesur Yeni Spor' araştırma etkinliğinde konuştu.

Inter CEO'su, Juventus'ta İtalyan sahiplerle çalışmak ile Inter'de yabancı sahiplerle çalışmak arasındaki farkları değerlendirdi.

"Eğer soru Juventus-Inter geçişi ile ilgiliyse, Juve'nin yüz yıllık bir mülkiyeti var . Aidiyet ve planlama gibi başka yerde elde edilmesi zor olan katma değerler yaratıyor.

"Inter'de sekiz yılda üç takım sahibi değişti, bu yüzden daha fazla yorgunluğa yol açan bir istikrarsızlık var. Ancak yabancı mülkiyetin gelmesi iyi, çünkü Inter ve Milan gibi kulüplere sürdürülebilirlik kazandırdı.

"Zhang ailesi, Inter'e 800 milyon avro akıtarak çok çaba sarf etti ki bu hiç de küçük bir şey değil. Yönetimle perde arkasında bile kazanan bir takım yaratmayı bilmelisiniz.”

Taraftarla nasıl etkileşim kurulmalı?

Taraftarlarla etkileşim kurmanın yeni yollarını bulma ihtiyacı hakkında yorum yaptı.

“Yeni nesillerin ihtiyaçlarına çok dikkat etmeliyiz.

"2000'lerin başında iki yayıncı vardı ve olay maçtı. Bugün maç eskisi kadar çekici değil, o kadar ki artık ürünümüzü seyircimize dikkat ederek çeşitlendirmek istiyoruz.

“Sosyal medyaya ve tokenlere dikkat edilmesi normaldir, bu şirketin yapısal bir evrimidir.

“Bugün bir eğlence şirketiyiz ve profiller piyasanın talep ettiği mantıkta olmalı.”

Futbolun geleceği

Son olarak Marotta, futbolun geleceği hakkında düşüncelerini aktardı.

"Açıkçası teknoloji önemli bir rol oynayacak, ancak eğlence işimizin temel bir parçası. Bu nedenle, son yıllarda İtalyan futbolundan bahsetmişken geri çekilen eğlence düzeyini geliştirmek istiyoruz.

"Umarım teknoloji, işlerimizi daha iyi yürütmemize yardımcı olabilir."