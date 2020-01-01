Inter Başkanından sert sözler! "En büyük palyaçosun"

Inter Başkanı Steven Zhang, ertelenen Juventus maçıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Başkanı Steven Zhang, Lig Birliği Başkanı Paolo Dal Pino'nun koronavirüs planlamasını eleştirdi.

Steven Zhang, ertelenen Inter- mücadelesinin ileri bir tarihte oynanacağının açıklanması üzerine, bu durumdan memnun olmadığını Instagram hesabı üzerinden dile getirdi.

Zhang, Serie A Birliği Başkanı Paolo Dal Pino hakkında, "Maç takvimiyle oynayarak halkın sağlığını ikinci plana atıyorsunuz. Sen muhtemelen gördüğüm en büyük ve en karanlık palyaçosun. 24 saat, 48 saat, 7 gün veya başka bir tarih? Bir sonraki adımınız ne? Sportmenlik ve adil rekabet hakkında mı konuşuyorsunuz? Peki oyuncularımızı ve antrenörlerimizi korumayıp, 7/24 sizin için oynamamızı ister misiniz? Evet, seninle konuşuyorum Paolo Dal Pino. Yazıklar olsun. Sorumluluk alma zamanı. Dünyadaki herkes, Inter ya da Juventus hayranı olup olmamanız önemli değil, güvende olun. Bu sizin, aileniz ve toplumumuz için en önemli şey" ifadelerini kullandı.