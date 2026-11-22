Inter ile Atalanta, New Balance Arena’da 4-4 berabere kaldı. Pio Esposito’nun hat-trick yaptığı maçta Inter birkaç kez iki farklı öne geçse de Franck Kessie’nin son dakikalardaki penaltısıyla yakalandı.

Reklam

Inter, Serie A sezonunun istatistiksel açıdan en dalgalı maçlarından birinde Atalanta ile sekiz golü paylaştı. Taktik kalıpların dışına çıkan karşılaşmada Cristian Chivu’nun ekibi, özellikle Atalanta’nın önde kurduğu savunma hattından yararlandığı üstün bir ilk yarıda hücum fırsatlarını çok iyi değerlendirdi. Konuk ekip, bitiriciliğiyle öne çıkan Esposito’nun iki golü sayesinde devreye 2-1 önde girdi. Esposito ikinci yarının başlarında hat-trick’ini tamamladığında Inter maçı tamamen kontrol ediyor görünüyordu.

Ancak Inter’in savunma düzeni son yirmi dakikada dağıldı. Oyuna sonradan giren Petar Sucic’in penaltısı takıma dördüncü golü getirse de Inter, iki gol atarak geri dönüşü başlatan Charles De Ketelaere’nin doğrudan kaleye yönelen oyununu durdurmakta zorlandı. Kessie’nin 91. dakikadaki penaltısı ev sahibi ekibe beraberliği getirdi. Inter öne geçtiği maçta iki puan kaybettiği için hayıflanacak olsa da hücum hattının performansı, İtalya futbolunda kaotik bir öğleden sonranın önemli olumlu yanlarından biriydi.

Kaleci ve savunma

Josep Martinez - 5/10

Altı kurtarış yapmasına rağmen kalesinde dört gol gören Martinez için zor bir akşamdı. İkinci yarıda dağılan savunma düzeni nedeniyle sık sık açıkta kaldı ve penaltıdan gelen gol karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu. Baskı altında pasları istikrarlıydı ancak Atalanta’nın son bölümdeki hava topu hücumları sırasında ceza sahasındaki hâkimiyeti sarsıldı.

Alessandro Bastoni - 6/10

İtalyan millî oyuncu, topa sahipken her zamanki gibi oyunu ileri taşıdı ve Inter’in ilk bölümde Atalanta baskısını aşmasına yardımcı oldu. Ancak maç iki kale arasında hızla gidip gelinen bir mücadeleye dönüştüğünde De Ketelaere’nin sonradan yaptığı koşuları takip etmekte zorlandı. 14 pas arası yapan savunma hattının bir parçasıydı fakat takım, üstünlüğünü son düdüğe kadar koruyacak disiplini gösteremedi.

Reklam Reklam

Benjamin Pavard - 5/10

Pavard, ilk bir saat boyunca tecrübesini sahaya yansıttı ancak takımın son bölümde oyunu kontrol edememesinde onun da payı vardı. Atalanta’nın üçüncü golüne giden pozisyonda yerini kaybetti ve ev sahibinin sonradan oyuna giren oyuncularının fiziksel temposuyla baş etmekte zorlandı. Maçı çok sayıda uzaklaştırmayla tamamladı ama savunmada gereken sertliği gösteremedi.

Related Topics

Carlos Augusto - 5/10

Üçlü savunmanın solunda görev yapan Augusto, ileri çıkan kanat beklerinin boşluğunu kapatmak için sık sık kenara açılmak zorunda kaldı. Çalışkan bir performans sergilese de Inter’in hayal kırıklığının arttığı maçın son saniyelerinde sarı kart gördü. Hatlar arasındaki alanı daraltamaması, Atalanta’ya hücum bölgesinde fazlasıyla hareket alanı bıraktı.

Federico Dimarco - 7/10

Dimarco, sahada kaldığı 64 dakikada Inter’in hücumdaki yaratıcı gücüydü. Esposito’nun ikinci golünün asistini, kendisinden beklendiği gibi isabetli bir ortayla yaptı. Ortaları sürekli tehdit yarattı ve sahadayken Inter’in topa sahip olma oranının %60’ta kalmasına yardımcı oldu. Konuk ekibin maç üzerindeki kontrolünü kaybetmeye başladığı sırada oyundan alındı.

Reklam

Djed Spence - 6/10

Sağ kanatta görev yapan Spence, geri dönüşlerdeki hızını ve topu hücum bölgesine taşıma becerisini zaman zaman gösterdi. Maçın büyük bölümünde savunma görevlerini özenle yerine getirdi ancak Nicola Zalewski’nin hareketlerini takip etmek giderek zorlaştı. Inter hızlı hücuma çıkmak istediğinde pas seçeneği oldu fakat skora katkı sağlayacak son pası veremedi.

Orta saha

Hakan Calhanoglu - 6/10

Türk oyun kurucu, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. dakikada çıkana kadar takımın oyun temposunu belirleyen isimdi. Maça çok iyi başlamış, tempoyu yönlendirmiş ve Inter’in orta alana hâkim olmasını sağlamıştı. Erken ayrılışı takımın taktik dengesine önemli bir darbe vurdu.

Reklam

Nicolo Barella - 7/10

Kaptan, yüksek enerjili performansıyla takımına öncülük etti; savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurmak için sahanın büyük bölümünü katetti. Inter’in topu elinde tutmasında kilit rol oynadı. Takım hâlâ nispeten dengeli görünürken 64. dakikada oyundan alınması onun adına talihsizlikti. Çıkışı, Atalanta’nın orta sahada etkisini artırdığı döneme denk geldi.

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Mkhitaryan, oyun zekâsıyla Atalanta’nın iki merkez orta saha oyuncusunun arkasındaki boşlukları buldu ve birkaç kontra atağın gelişmesini sağladı. Ancak maçın fiziksel yükü arttıkça tecrübeli oyuncunun etkisi azaldı. Hücum katkısından çok pozisyon disiplininin öne çıktığı performansının ardından 77. dakikada oyundan alındı.

Reklam

Hücum

Marcus Thuram - 8/10

Thuram, maç boyunca hücumu hazırlama konusunda üst düzey bir performans gösterdi ve Esposito’nun üçüncü golünün asistini yaptı. Topu saklama ve savunmacıları yerlerinden çıkarma becerisi, Inter’in hücuma geçişlerinde büyük önem taşıdı. Fiziksel gücünü incelikli teknik oyunla birleştiren Thuram, Chivu’nun sisteminin vazgeçilmez parçalarından biri olmayı sürdürüyor.

Pio Esposito - 10/10

Genç forvetten kusursuz bir bitiricilik performansı. Esposito 16, 32 ve 52. dakikalarda attığı gollerle unutulmaz bir hat-trick yaptı. Gollerinde farklı bitirişler sergileyerek gol sezgisini ve bitiriciliğini gösterdi. Sahadaki açık ara en iyi oyuncuydu. Maçı kazandırdığını düşünerek 77. dakikada oyundan çıktı.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Petar Sucic - 7/10

Calhanoglu’nun yerine erken oyuna giren Sucic, 76. dakikadaki penaltıyı gole çevirerek sorumluluk aldı. Baskı altında büyük bir soğukkanlılık gösterdi ancak zaman zaman bol gollü bu beraberlikte gereken savunma temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

Manuel Akanji - 5/10

Savunmayı sağlamlaştırmak için 64. dakikada oyuna girdi ancak sahaya çıkışının ardından takımın savunması çöktü. Maçın ritmini bulmakta zorlandı.

Reklam

Curtis Jones - 5/10

Orta sahaya enerji katmak için oyuna alınan Jones çok çalıştı ancak maçın son bölümünde Atalanta’nın doğrudan hücumları karşısında sık sık devre dışı kaldı.

Lautaro Martinez - 5/10

Arjantinli oyuncu, son 13 dakika için hat-trick yapan Esposito’nun yerine girdi ancak Inter savunmaya çekildiği için yeterince topla buluşamadı.

Reklam

Aleksandar Stankovic - 5/10

Maçın son bölümünde oyuna girdi. Mücadele kaosa sürüklenirken gidişata etki etmek için fazla zamanı olmadı.

Cristian Chivu (Teknik direktör) - 6/10

Chivu’nun hücum planı kusursuz işledi ancak maçın son çeyreğindeki oyun yönetimi sorgulanacak. Oyuncu değişiklikleri maçı sakinleştirmek için istenen etkiyi yaratmadı. Yine de aleyhlerine verilen iki penaltıya yol açan bireysel hatalar nedeniyle onu suçlamak pek mümkün değil.