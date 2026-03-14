Inter-Atalanta maçı son derece gergin bir final: Saha ortasında Kolarov ile Djimsiti arasında temas yaşandı

29. haftaya ait Inter-Atalanta maçının son dakikalarında her şey yaşandı. Sulemana ile Dumfries arasındaki temastan doğan Krstovic’in golü ve Frattesi’nin penaltı talebinin ardından, Inter oyuncuları hakem Manganiello’ya karşı şiddetli protestolar başlattı.





Gergin anlar, Chivu'nun oyundan atılmasına neden oldu ve iki takımın oyuncuları arasında saha ortasında birkaç kavgaya yol açtı. Maçın sonlarında Inter oyuncularının itirazları Manganiello'ya iletildi ve hakemönünde Barella ve Dumfries'in de aralarında bulunduğu bir grup oluştu.

Maçın sonunda Kolarov ve Djimsiti arasında da saha ortasında yaşanan temasla birlikte gerginlik doruğa ulaştı. Inter'in yardımcı antrenörü, maçın sonlarında hakem ekibine itiraz etmek için sahaya girmiş ve bu sırada Atalanta'nın savunma oyuncusuyla da temas etmişti.