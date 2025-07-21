Inter başkanı, Hakan Çalhanoğlu transferinde son durumu açıkladı

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu transferinde son detayları verdi.

Son günlerde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden net bir açıklama geldi. İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta, milli yıldızın takımdan ayrılacağına dair söylentilere noktayı koydu.

İtalyan basınına konuşan Marotta, çıkan transfer haberlerine tepki göstererek, “Hakan Çalhanoğlu konusunda ortada bir durum yokken, varmış gibi bir gündem oluşmasını istemiyorum” dedi.

Türkiye kaynaklı bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten başkan, “Sürekli hayali taleplerle karşılaşıyoruz ama bize ulaşan hiçbir resmi teklif yok,” ifadelerini kullandı.

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"Hakan’ı 23 Temmuz’da bekliyoruz"

Milli oyuncunun takıma katılacağı tarihin belli olduğunu da paylaşan Marotta, “Hakan’la sürekli temas halindeyiz. Bize hiçbir şekilde ayrılmak istediğini söylemedi. Onu 23 Temmuz’da sezon hazırlıklarına bekliyoruz,” diyerek kulübün oyuncuya güveninin tam olduğunu vurguladı.

31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, profesyonel kariyerine Almanya’da başladı. 2012’de Karlsruhe’den Hamburg’a transfer olan milli futbolcu, ardından Bayer Leverkusen ve Milan formaları giydi.

2021 yazında ezeli rakip Milan’dan Inter’e bedelsiz olarak geçmesi, İtalya’da büyük yankı uyandırmıştı.

Inter formasıyla son üç sezonda iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkma başarısı gösteren Hakan, kupaya ulaşamasa da 1 Serie A ve 2 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda Türkiye A Milli Takımı’nın kaptanlığını da üstlenen deneyimli orta saha, kulübünde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.