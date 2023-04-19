Inter'de kaleci Andre Onana ile orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic, antrenmanda birbirine girdi. İkiliyi, Romelu Lukaku ayırdı.

NE OLDU? Inter oyuncuları antrenmanda beşe iki pas çalışması yaparken kaleci Onana ile takımın orta sahası Brozovic arasında gergin anlar yaşandı. Brozovic, Onana'nın sert hareketine öfkeyle tepki verdi Kamerunlu kaleci, Hırvat oyuncunun sözlerinin ardından geriye dönüp saldırmak istedi. Bu esnada Romelu Lukaku ve deneyimli defans oyuncusu Danilo D'Ambrosio, ikilinin fiziksel bir müdahalede bulunmasını engelledi.

BÜYÜK RESİM: Bu tür antrenman kavgaları futbolda yaygındır. Nitekim bu tartışmayı izleyen antrenörlerin hiçbiri gereksiz yere endişeli görünmedi. Yine de, olayın Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde yaşanması biraz moralleri bozmuş olabilir.

INTER'İ NE BEKLİYOR? İlk maçı Portekiz'de 2-0 kazanan Inter, rövanş öncesi avantajlı bir konumda. Simone Inzaghi, oyuncularının çarşamba günü San Siro'da işi bitirmesini isteyecek.