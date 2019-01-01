Inter, Antonio Conte ile anlaştı

Lacivert-siyahlılar, kariyerinde 4 lig şampiyonluğu bulunan Antonio Conte anlaşmaya vardı.

'da sezonu 4. sırada bitiren , Luciano Spalletti ile yollarını ayırmıştı. Milano ekibi, 3 kez Serie A, bir kez de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Antonio Conte ile sözleşme imzaladı.

Conte'den gelen ilk açıklamalar şöyle:

"Hayatımda yeni bir dönem başlıyor ve çok heyecanlıyım. Görev boyunca başkan Steven Zhang ve diğer yöneticilerin bana olan güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağım. Kulüp tarihi ve teklif ettikleri projenin sağlamlığı sebebiyle Inter'i tercih ettim. Inter'i ait olduğu yere taşımak için elimden geleni yapacağım."

Inter Başkanı Zhang, "Antonio Conte, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Yeniden dünyanın en iyi kulüpleri arasına girmek, bizim değişmez bir hedefimiz oldu. Eminim Conte, bu hedefi gerçekleştirmek konusunda bize yardımcı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon ile Premier Lig'de 5. olan Conte, daha önce ile 3 kez Serie A şampiyonluğu yaşamış ve 2014'te kulüpten ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti.