Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı

Inter sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Alexis Sanchez ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

CEO'su Giuseppe Marotta, bu takımın UEFA 'nde ile oynadığı maçtan önce transfer açıklaması yaptı.

Alexis Sanchez'in bonservisini aldıklarını duyuran Marotta, "Yarın resmiyete dökeceğiz. Sanchez artık Inter'in oyuncusu. Üç yıllık sözleşme imzaladık. Ona inanıyoruz. Takımımızın önemli bir parçası olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'dan sezon başında kiralanan Şilili futbolcu, çıktığı 29 maçta rakip ağları 4 kez havalandırdı.

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31 yaşındaki forvet, İtalya'da daha önce beş sezon forması giymişti.