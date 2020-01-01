Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı
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Inter CEO'su Giuseppe Marotta, bu takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynadığı maçtan önce transfer açıklaması yaptı.
Alexis Sanchez'in bonservisini aldıklarını duyuran Marotta, "Yarın resmiyete dökeceğiz. Sanchez artık Inter'in oyuncusu. Üç yıllık sözleşme imzaladık. Ona inanıyoruz. Takımımızın önemli bir parçası olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Manchester United'dan sezon başında kiralanan Şilili futbolcu, çıktığı 29 maçta rakip ağları 4 kez havalandırdı.
31 yaşındaki forvet, İtalya'da daha önce beş sezon Udinese forması giymişti.