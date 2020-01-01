Inter, Alexis Sanchez ile devam etmek istiyor
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Real Madrid’den Achraf Hakimi’yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Inter, sıradaki hedefini Alexis Sanchez olarak belirledi.
Goal’ün edindiği bilgiye göre Sanchez’in performansından memnun olan teknik direktör Conte, futbolcunun takımda tutulmasını istedi.
Kulüplerin daha önce 25 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ancak Inter CEO’su Giuseppe Marotta’nın bu bedeli 20 milyon euro’ya indirmeye çalıştığı öğrenildi.
Geçmişte Arsenal’den büyük umutlarla Manchester United’a transfer olan Sanchez, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentileri karşılayamamıştı.
Bu sezon İtalya’da 20 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.